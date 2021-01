דה וויקנד מציג ‘Save Your Tears’

“Blinding Lights” של The Weeknd נכנס לרשימת השירים הטובים ביותר לשנת 2020. כנ"ל After Hours, אלבום השנה לפי בחירת אלפי אתרים ומגזינים. למרות זאת דה וויקנד לא קיבל מועמדות לגראמי. הוא לא נשאר חייב, כשהשתלח באקדמיה להקלטות, כשנחשפה רשימת המועמדים.

דה וויקנד כנראה יצחק את הצחוק האחרון: האלבום הוא אלבום השנה ברוב מדינות העולם, הוא יככב במופע המחצית של סופרבול בטמפה, שהוא אחד האירועים הנצפים ביותר והופעה נחשקת על ידי אמני מוסיקה רבים.

After Hours הוליד כמה קליפים קליפים ביזאריים אפלים. האחרון “Save Your Tears” ממשילך את המגמה. ו. בסרטון הקודם שלו ל"“Too Late” ראשו הערוף של הבל טספיי (דה וויקנד) שימש ככלי משחק בידי שתי אחיות לפני שבסופו של דבר הוצמד מחדש. הסרטונים של "In Your Eyes" ו- "Snowchild" היו מאיימים באותה מידה.

ב “Save Your Tears”, דה וויקנד מציג כאילו "תיקון," שר מול קהל יושב של רעולי פנים , אבל כרגיל בסרטוני הווידאו שלו, הדברים לא ממש מתנהלים לפי ההגיון, וגם כאן הם מקבלים תפנית.

