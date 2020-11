תצפו בקליפ. שתיים שמפזזות באנגלית ובצרפתית. השילוב קולח, פריך, מחניף לאוזן, מענג עין. בבימויו של קלמנט דורו ופייר דופקייה, הקליפ נפתח כשדואה ליפה קוראת למונית בלונדון, רק כדי שאנג'ל, הזמרת הבלגית, תציע להם לטייל במקום. הם מטיילים ברחובות, אוכלים צ'יפס ורוקדים בסמטאות. "יש לי חום / אז אתה יכול לבדוק?" ליפא שרה במקהלה. "יד על המצח / נשק לצווארי."

השיר שנכלל במהדורות הדיגיטליות והצרפתיות של אלבומה השני של ליפה Future Nostalgia, הוא טקסט אקראי על אהבה דועכת. מצד שני: איזה להיט. בא לך להיכנס למכונית ולצאת עם השיר לכביש הראשי. פופ מאוד Fresh במנגינה, בקצב הדאנס, בהפקה האלקטרונית, בזמרות שמשלימות זו את זו בעירוב השפות, בהרמוניה מצוינת. לעשות רפיט.

לפני שהגעת הייתי בסדר גמור/ בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, אני לא שמה לב/ וכשזה דעך, הסתכלתי בעיניך

פתאום, פתאום, פתאום, הרגשתי את זה בפנים

יש לי חום, אז אתה יכול לבדוק / יד על מצחי, נשק לצווארי/ וכשאתה נוגע בי, מותק, אני הופכת אדומה/ יש לי חום, אז אתה יכול לבדוק?/ (יש לי חום)

לאלבום Future Nostalgia

דואה ליפה Fever עם Angèle

Before you came around, I was doing just fine :/ Usually, usually, usually, I don’t pay no mind

And when it came down, I was looking in your eyes/ Suddenly, suddenly, suddenly, I could feel it inside

I’ve got a fever, so can you check/ Hand on my forehead, kiss my neck/ And when you touch me baby I turn red

(I’ve got a fever, so can you check/ (I’ve got a fever/amour en fièvre

peut-être qu'avec du temps ça partira/ et pourtant, et pourtant, et pourtant/ je ne m'y vois pas comme un médicament

moi je suis rien sans toi, et je sais,/ que j'essaye, que je perd/ du temps dans tes bras

car dans mes yeux/ ça se voit/ la fièvre dans mes yeux/ oui ça se voit

mon coeur se serre/ j'ai du feu dans la voix/ le plus souvent/ c'est quand je pense à toi

