דודי בר דוד הארץ המובטחת

"הארץ המובטחת” של דודי בר-דוד משתמש בקצב נסיעה כאלגוריה לחיפוש זהות ישראלית־אישית: בן מול אב, עבר מול עתיד, אמונה מול ריק. זה שיר של נוסע קדימה, אבל כל הזמן מסתכל במראה. כבר מהשורה הראשונה ברור שזה שיר דרך – אבל לא כזה שמוביל לחופש, אלא לכאב פתוח. הנסיעה היא תנועה מתמדת בלי הגעה, ניסיון לברוח וגם להישאר. זהו מצב קיומי מוכר: אנחנו כל הזמן בדרך, ואף פעם לא ממש שם.

האב הוא הקול החוזר לאורך השיר: דוחף קדימה, אולי מתוך אמונה, אולי מתוך חוסר ברירה, אבל כשהבן שואל "לאן?” – אין תשובה ברורה. "לא מבין כבר ת׳שפה” פער הדורות לא רק בערכים אלא בשפה עצמה.

"שוב הם בנו מגדל עד לחלל” – דימוי של יוהרה, קדמה מנותקת, אולי הייטק, אולי פוליטיקה, אולי מגדל בבל מודרני. מול זה: "אנחנו בנסיעה, מולנו העבר”. העבר לא מאחור הוא חוסם את הדרך.

הפזמון לא מציע תשובה אלא זעקה: "ריבונו של עולם, הארץ המובטחת / איפה היא?” – השפה הדתית משמשת את בר דוד לתיאור מציאות חילונית־שבורה. האל מוזכר, אבל נוכחותו מוטלת בספק. הארץ המובטחת – כבר לא יעד אלא רעיון אבוד. "אין פה ריבון מזמן, ואין ביחד”. בר דוד משרבב שורה פוליטית בלי לצעוק, אבל חדה מאוד: אין הנהגה, ואין קהילה.

"הפיתוי להרגיש שייך הוא לא בחינם” – להיות שייך דורש מחיר: ויתור, זהות ברורה, וכאן האב אומר: "צד, תבחר כבר צד”. זו הדרישה הדורית- תפסיק להתלבט. תחליט מי אתה.

הבן עוצר את המכונית, פעולה שמסמלת עצירה קיומית. הוא לא בוחר צד, הוא בוחר חיבוק. "בן, לא יהיו חיים אחרים / תבכה או תצחק” – זה רגע של אמת אכזרית: אין אלטרנטיבה. החיים הם כאן, כמו שהם.

הסיום: חזרה לילדות: "נרדמת מאחור, הכביש לא נגמר” – הדובר חוזר לעמדה של ילד- נרדם, מוסר שליטה, נשען על האב, והשורה באנגלית “I need someone” פשוטה, חשופה, כמעט ילדותית. לא אידאולוגיה – צורך אנושי.

קצב הנסיעה של השיר מדמה מחשבות שרצות חוזרות בלופ, חיפוש שלא נפתר. המוזיקה לא מתפוצצת, היא ממשיכה לשאת את המציאות המתסכלת.

דודי בר דוד שר על דור שנתקע בין הבטחה לשבר, על אב שיודע שאין תשובות, אבל נשאר, על בן שמחפש לא יעד, אלא תחושת שייכות. זו אינה שאלה של איפה הארץ המובטחת, אלא האם אפשר עדיין לנסוע ביחד, ואולי, כמו שהשיר מציע בשקט – כל עוד אבא לידך, עוד לא לגמרי הלכת לאיבוד. המבנה המוסיקלי, העיבוד וההפקה מעניקים לשיר תנועתיות נמרצת שמחזקת נפלא את הנרטיב והאמירה.

דודי בר דוד הארץ המובטחת תסריט ובימוי: דניאלה בר דוד צילום, עריכה: בן פלחוב משתתפים: איציק בר דוד, רפאל ליאו בר דוד, דודי בר דוד

״אבא״ – הוא אומר לי ״סע״

אבא״ – הוא אומר ״תסע״

״לאן״ – אני שואל, לא מבין כבר ת׳שפה

שוב הם בנו מגדל עד לחלל

אבא – הוא אומר לי ״כאן״

הוא אומר ״זה כאן״

אנחנו בנסיעה, מולנו העבר

״זו רוח חדשה או הסוף המר?״

לאן אני אלך לי לאן?

ריבונו של עולם, הארץ המובטחת

איפה היא? תתן לי סימן?

אין פה ריבון מזמן, ואין ביחד

״אבא״ – הוא אומר לי ״זמן,

הכל זה זמן״

אבל אני נולדתי לקושי, חורבן

הפיתוי להרגיש שייך הוא לא בחינם

״אבא״- הוא אומר לי ״צד, תבחר כבר צד״

אני עוצר את המכונית, מחבק אותו חזק

״בן, לא יהיו חיים אחרים,

תבכה או תצחק״

לאן אני אלך לי לאן?

ריבונו של עולם, הארץ המובטחת

איפה היא? תתן לי סימן

אין פה ריבון מזמן, ואין ביחד

נרדמת מאחור, הכביש לא נגמר

אבא פה, לידך, כל הזמן

״איי, איי, איי, איי ניד סאמוואן…״

אבא פה, לידך.

ריבונו של עולם, הארץ המובטחת

איפה היא? תתן לי סימן

אין פה ריבון מזמן, ואין ביחד

