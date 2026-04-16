השיר "כל ההכי טובים” של דודי בר דוד הוא שיר זיכרון שמסרב להיות “שיר זיכרון” במובן המוכר. במקום טקסטים נשגבים או מטאפורות גדולות – הוא בוחר בפרטים הקטנים, היומיומיים, כמעט האפורים. דווקא שם נמצא הכאב. כבר בשורות הראשונות: “קוראת תהילים בלילות שקשה”, “אחרי החגים, הזמן קופא” אין ניסיון ליפות או להאדיר. השפה פשוטה, כמעט דיבורית, נטולת פאתוס, מילים שיוצרות תחושה של אותנטיות. זה לא “שיר על נופל” – זה שיר על מה שנשאר אחרי.

מרכז השיר: האם (או דמות קרובה) ולא החייל – “הוצאת כיסאות פלסטיק ולא בכית”, “הבנות דואגות שלא תשתגעי”. הכאב מתואר דרך התפקוד שאחרי , השתיקה. זה כאב שלא מתפרץ – אלא מתכנס פנימה.

הטקסט מדגיש את הפרטים הקטנים כמנגנון זיכרון – כיסאות פלסטיק, דשא, שיחות סלון, נסיעה בלי מוזיקה. דווקא הפרוזאיות הזו מייצרת עוצמה. המשפט: “נהגתי כל הדרך, לא שמעתי אף שיר” הוא רגע מפתח – שתיקה שמחליפה את המוזיקה, כמו שהחיים נעצרים בלי להצהיר על כך.

הפזמון החוזר: “איך זה תמיד כל ההכי טובים” הוא אמירה על תקיעות: אין תשובה. הבעת אבל חסרת ישע: חזרה כפייתית על “למה”.

השורה “אחרי החגים, הזמן קופא” ממקמת את האובדן בתוך זמן ישראלי מאוד ספציפי – אבל גם הופכת אותו לאוניברסלי: העולם ממשיך, אבל עבור המשפחה – הכול נעצר. הסתיו שחוזר – “סתיו יעבור ואחריו נראה” הוא הבטחה ריקה כמעט. אין באמת “נראה”.

השורה “כל ההכי טובים” היא לכאורה קלישאה מוכרת משירי זיכרון. שהופכת לאמת בתוך ההקשר של השיר. היא כבר לא סיסמה – אלא זעקה שקטה.

הלחן המינורי עובד היטב עם הטקסט: לא דרמטי מדי. הביצוע של דודי בר דוד רך, מאופק, כמעט מסופר, ורק בהדרגה צובר רגש בעיבוד מעצים. אין כאן “התפוצצות” – וזה מדויק, כי גם הדמויות בשיר לא מתפרקות.

"כל ההכי טובים” הוא שיר זיכרון מינימליסטי, שמוותר על הרואיקה לטובת אינטימיות יומיומית. הוא מצליח במיוחד בבניית דמות דרך שתיקה, שימוש בפרטים קטנים ככלי רגשי, ביצוע מאופק שמכבד את הטקסט. זה שיר שלא מנסה להסביר את האובדן – אלא פשוט לשהות בו.

*** השיר נכתב לזכרו של עומרי פרץ ז"ל, שנפל בימים הראשונים למלחמה בהגנה על יישובי העוטף.

דודי בר דוד כל ההכי טובים

קוראת תהילים בלילות שקשה

לא פשוט להאמין, אין לך מה להפסיד

אחרי החגים, הזמן קופא

לא מרחם, לא מציל

סתיו יעבור ואחריו נראה

אני זוכר איך…

נהגתי כל הדרך, לא שמעתי אף שיר

הוצאת כיסאות פלסטיק ולא בכית

איכשהו על הדשא, התחלתי לשיר

איך זה תמיד כל ההכי טובים

מתאמנת פחות, בוהה בנייד

הבנות דואגות שלא תשתגעי

שיחות הסלון את יושבת בצד

ולא שומעת

סתיו יעבור ואחריו נראה

אני זוכר איך…

נהגתי כל הדרך, לא שמעתי אף שיר

הוצאת כיסאות פלסטיק ולא בכית

איכשהו על הדשא, התחלתי לשיר

איך זה תמיד כל ההכי טובים

כל ההכי טובים

כל ההכי טובים

