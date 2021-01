"אבינו מלכנו". "מעבר לקשת בענן". מתחבר? נדמה לי שרק קול כמו הקונטרה טנור של דוד ד'אור יכול לטפס למקומות האלה. איפה אנחנו? לא זוכר מתי, ואפשר לסמוך על זכרון השנים שלי, התפתח כאן שוק מוסיקה פונקציונאלי. מוציאים מוסיקה לחגים. מדהים, שעם חקיין בן חקיין כמונו, לא העתיק עד כה את השיטה מהגויים, שאצלם בכל חג מולד – מוקמים דוכנים לתקליטי החנף ככל יכולתך לחג.

"הקול קלאסי" הוא פרויקט של דוד ד'אור והמפיק המוסיקלי טל ירדני – 12 קטעים, כולם בעיבודים סימפוניים. ביצועיים ווקליים ותזמורתיים ליצירות קלאסיות מוכרות ואהובות כמו: פרלוד של שופן (בו דוד ד'אור שר את כל תפקידי התזמורת), קונצ'רטו לפסנתר מס' 2 של רחמנינוף, Overture air on a G string של באך ועוד.

משני הקטעים שאני שומע כאן – נעשתה עבודה של מיומנויות קלאסיות.

ד'אור הוא זמר קרוסאובר שיודע להשתמש בקולו גם כחזן מדרגת על. אם יש קטע שינסוך אווירת קודש מצמררת בימים הנוראים – זה הביצוע הזה ("אבינו מלכנו"). ד'אור משלב לתמהיל שיווקי חכם "ציפור" לחג המולד: "מעבר לקשת בענן" של הרלן-הרבורג מתוך הקלאסיקה האמריקנית "הקוסם מארץ עוץ". העיבודים וההפקה של טל ירדני אינם מנסים להיות אקספרימנטים ברוח העכשיו, אלא דווקא משאירים את ד'אור בקווי מתאר קלאסיים יפים. מבחינתו – רווח נטו.

אבינו מלכנו/ אבינו מלכנו שמע קולנו/ אבינו מלכנו חטאנו לפניך/ אבינו מלכנו חמול עלינו,ועל עוללינו וטפנו / אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב מעלינו/ אבינו מלכנו כלה כל צר ומשטין מעלינו/ אבינו מלכנו אבינו מלכנו/ כתבנו בספר חיים טובים/ אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה/ אבינו מלכנו שמע קולנו

Somewhere over the rainbow/ Somewhere over the rainbow/ Way up high/ There's a land that I heard of Once in a lullaby/ Somewhere over the rainbow/ Skies are blue/ And the dreams that you dare to dream/ Really do come true/

Someday I'll wish upon a star/ And wake up where the clouds are far/ Behind me/ Where troubles melt like lemon drops/

Away above the chimney tops/ That's where you'll find me/ Somewhere over the rainbow/ Bluebirds fly/ Birds fly over the rainbow/ Why then, oh why can't I?/

If happy little bluebirds fly/ Beyond the rainbow/ Why, oh why can't I?

