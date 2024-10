דויד ברוזה שר girl של הביטלס

"היא מסוג הבחורות שמצניעות אותך/ כשחברים נמצאים שם/ אתה מרגיש טיפש/ כשאתה אומר שהיא נראית טוב/ היא מתנהגת כאילו זה מובן/ היא מגניבה, או, או, אוי/ נערה, נערה, נערה"

נחזור למחוזות אהבות נעורינו. כששמעתי את זה, כנער צעיר, זה פגע בכל חלק בגוף. גילם את התחושות הרומנטיות שחייתי איתן כל יום. גם "מישל" לוקח אותי לשם. . גם דויד ברוזה מתגעגע כמוני. הפרשנות שלו 58 שנה אחרי שהשיר יצא (נכלל ב – Rubber Soul) מחזירה בגדול למקור. ברוזה לא יכול להאפיל על המשקעים ששרדו מאז ההרמוניה המופלאה ההיא, אבל הגרסה שלו יפה ברכותה ובנגיעות הג'אזיות שלה.

ג'ון לנון סיפר: "זה שיר על על ילדת חלומות". הדובר בשיר מקונן על־כך שנערתו ממררת את חייו בתפישותיה הנוקשות לגבי החיים, ובאי אהבתה אותו. מהשיר משתקפת תחושתו המרירה של לנון כלפי חיי הנישואים שלו, מרירות שמצאה ביטוי גם בשיר "Norwegian Wood", זה היה אחד משירי הביטלס האהובים על ג'ון לנון. הוא חשף זאת במגזין "רולינג סטון" של ינואר 1971. בשיר הזה הוא דיבר על 'כאב שיוביל להנאה' , סוג של התפיסה הנוצרית הקתולית האומרת – תתענה ואז זה יהיה בסדר. "אבל לא ממש האמנתי בזה, שצריך להתענות כדי להשיג משהו". אמר לנון. אגב, מקרטני טען, שהוא תרם את השורות "האם אמרו לה כשהייתה צעירה שכאב יוביל לעונג".

הבלדה העממית המסוגננת האקוסטית מגלמת רבים מהמאפיינים של "Rubber Soul". השיר כתוב בסולם דו מינור וכולל מעברים תכופים בין הסולם המינורי למקבילה המז'ורית שלו (מי במול מז'ור). מעבר כזה טיפוסי לכתיבתם של לנון ומקרטני כאחד, ואילו הסולו הכלי הבא לקראת סופו של השיר דומה לשיר אחר שכתב לנון – "You've Got Hide Your Love Away"

דויד ברוזה: תמיד הרגשתי חיבור עמוק למוזיקה של ג'ון לנון. השיר Girl. מעולם בעבר לא ניגנתי את שיריהם. בשנה שעברה פנה אליי Theatre

Within, ממפיקי המחווה לג'ון לנון בניו יורק. הם ביקשו שאבצע במופע שני שירים. רציתי ליצור את הסאונד והתחושה שלי, ולקח לי קצת זמן לעמוד במשימה. ההופעה הייתה מרגשת, וכך הבזיק לי הרעיון להקליט את הביצוע באולפן. הגרסה הזאת של השיר של תוכננה להשתחרר לכבוד יום הולדתו ה- 83 של ג׳ון ב – 9.10.23. השתלשלות האירועים הנוראית שפקדה אותנו ב 7 באוקטובר שינתה בבירור

את התכניות שלנו והקפאנו את יציאת השיר כאן בישראל.בתקווה שעכשיו השיר יהווה רוגע והפוגה קלה מהטראומה והעצב העמוק .

הביטלס – Rubber Soul

דויד ברוזה שר girl של הביטלס

Is there anybody going to listen to my story

All about the girl who came to stay

She's the kind of girl

You want so much, it makes you sorry

Still you don't regret a single day

Ah, girl, girl

When I think of all the times

I tried so hard to leave her

She will turn to me and start to cry

And she promises the earth to me

And I believe her

After all this time I don't know why

Ah, girl, girl

She's the kind of girl who puts you down

When friends are there

You feel a fool

When you say she's looking good

She acts as if it's understood

She's cool, ooh, ooh, ooh

Girl, girl, girl

Was she told when she was young

?That pain would lead to pleasure

Did she understand it when they said

That a man must break his back

?To earn his day of leisure

Will she still believe it when he's dead?

Ah, girl, girl, girl

Ah, girl, girl