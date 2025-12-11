דולב מנדלבאום, זמר צעיר הזכור מה“כוכב הבא” (עונת 2024-5) , בעל מנעד קולי מרשים, שר שיר רוק צעיר, קליל-רענן אך טעון רגשית. הדובר מייצג נער/בחור צעיר אחרי פרידה או בגידה רגשית.

הוא פגוע, אבל במקום לומר “כואב לי”, הוא מאמץ מסכה של אדישות והדחקה, אבל מאחורי ההגנה הזו מסתתרת אמת הפוכה: הוא כן כואב, כן זוכר, כן נפגע. השיר הוא קרב פנימי בין רגש למגננה – מה שמעניק לו עוצמה.

שם השיר והפזמון מדגישים לא רק את הכאב, אלא את דרך ההתמודדות: "בוקר טוב עולם מפלסטיק / לא רואה, לא מקשיב / להדחיק מרגיש פנטסטי". “עולם מפלסטיק” הוא עולם מלאכותי, לא אמיתי, נוצץ מבחוץ, חלול מבפנים, קליל, מתוקתק, אבל ריק רגשית, עולם שבו אנשים מסתירים פגיעות מאחורי פילטרים, חיוכים מזויפים ופוזות ברשתות. הדובר מאמץ אבל מתוך כאב. הוא לוקח את האסתטיקה של דור הטיקטוק/אינסטגרם ומצליב אותה עם פצע רגשי אמיתי.

המשחק הכפול – “נחייך כאילו לא בכיתי” מציג מנגנון הגנה שמוכר מאוד לנוער (ובעיקר למתבגרים): מצטלמים כאילו הכול בסדר, מחייכים למרות שהלב נשבר, מציגים חזות ורודה (“הלו קיטי”), הולכים “לשחק אותה חזקים”. הדובר יודע שהכול פייק, והוא בוחר באופן מודע להתמסר לפייק, כי האמיתי כרגע מכאיב מדי. זה שיר על העמדת פנים כהישרדות.

הטקסט מציג מערכת יחסים שבה הצד השני שיתף שקרים, פגע, החזיק אגו גדול, התעלם מהרצונות או מהכאב של הדובר, ובכל זאת, הוא נאבק בין חוסר אונים לבין יצר נקמה-רכה/הצלחה: – “עוד תצעקי ת’שיר הזה בבארבי” שורה מעולה: משלב כאב, פנטזיית נקמה ותקווה לגדילה אמנותית.

הדימוי של “אני רוקד כאילו לא אכפת לי” – נועד להדחקה, לחופש מלאכותי, לבריחה, ביטוי ל"הישרדות רגשית". הוא לא באמת משוחרר, הוא פשוט חייב להיראות ככה. הפזמון “בוקר טוב עולם מפלסטיק” הוא מנטרה שמנסה לשכנע את עצמו שהוא כבר בסדר

הדובר דמות צעירה שמחפשת שחרור, ערך עצמי, ניצחון רגשי, חיים ללא דרמה (אבל לא באמת מצליח). הנפילה הרגשית בגלל מישהי שהוא מעריך/אהב , והניסיון להחזיר לעצמו שליטה יוצרים מתכון קלאסי ללהיט רוק־נעורים.

דולב מנדלבאום מצליח לשלב בין רגש גולמי לבין כוח ווקאלי ברוק קליט עם אנרגיה צעירה – מתאים לטקסט שהוא גם פגיע וגם מתריס, למעשה – הבסיס של להיטי רוק נעורים מודרניים.

דולב מנדלבאום עולם מפלסטיק במאי: דור אברבוך ארט : מאיה רטמנסקי צלם: מעיין בוכניק

תגידי איך את לא זוכרת

עמדתי מחוץ לדלת

עכשיו תורי לחיות בסרט

הגלגל הסתובב

נצלם כאילו לא ראיתי

נחייך כאילו לא בכיתי

החיים ורודים הלו קיטי

לא תדעי שזה כואב

לא תתפסי אותי

אל תנסי אותי

אין לי כבר מה להפסיד

אין לי כבר מה להפסיד

בוקר טוב עולם מפלסטיק

לא רואה, לא מקשיב

להדחיק מרגיש פנטסטי

לא שורף, לא מכאיב

תחפשי אותי בקצה הקשת

יש לך אלף פרפרים ברשת

בוקר טוב עולם מפלסטיק

לא רואה, לא מגיב

ספרי לכולם שאנ׳לא בסדר

תמכרי להם עוד שקר

תני לי לך לעשות סדר

זהב גללך

אני רוקד כאילו לא אכפת לי

אני שר כאילו לא פגעת בי

עוד תצעקי ת’שיר הזה בבארבי

עכשיו אני זה שהולך

את לא תתפסי אותי

אל תנסי אותי

אין לי כבר מה להפסיד

אין לי כבר מה להפסיד

בוקר טוב עולם מפלסטיק

לא רואה, לא מקשיב

להדחיק מרגיש פנטסטי

לא שורף, לא מכאיב

תחפשי אותי בקצה הקשת

יש לך אלף פרפרים ברשת

בוקר טוב עולם מפלסטיק

לא רואה, לא מגיב

