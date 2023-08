דולי פרטון איחדה את שני הביטלס, פול מקרטני ורינגו סטאר, החיים בביצוע החדש שלה לסינגל הקלאסי של הלהקה משנת 1970 "Let It Be".

פול מקרטני תרם שירה ופסנתר וסטאר מנגן בתופים. הצטרפו אליהם פיטר פרמפטון בגיטרה ומיק פליטווד בכלי הקשה נוספים.

"Let It Be" הוא השיר האחרון שייצא לקראת אלבומה הקרוב של פרטון “Rockstar” הכולל 30 רצועות. פרטון הכריז שמדובר ב"אלבום הרוק הראשון שלה כפי שהבטיחה מזמן".

האלבום שיצא ב-17 בנובמבר, כולל אורחים כאלטון ג'ון, פינק, סטינג, ברנדי קרליל, שריל קרואו ועוד.

תשעה מתוך 30 השירים ב"רוקסטאר" הם מקוריים, ו-21 האחרים הם קאברים לשירי רוק ידועים.

"Rockstar" מממשת את ההבטחה של פרטון לעשות אלבום רוק אחרי שהיא נכנסה להיכל התהילה של הרוק אנד רול. אייקון הקאנטרי פופ אמרה, שהיא תרגיש טוב יותר אם היה לה אלבום רוק איתי על שמה.

עם יציאתו של "Let It Be", אמר פרטון: "מה יותר טוב מלשיר 'Let It Be' עם פול מקרטני שכתב את השיר? לא רק זה, הוא ניגן בפסנתר! זה השתפר אפילו כשרינגו סטאר הצטרף לתופים, פיטר פרמפטון בגיטרה ומיק פליטווד מנגן בכלי הקשה. אני מתכוונת ברצינות, כמה זה השתפר. תודה חברה!"

דולי פרטון Let It Be

הביטלס Let It Be