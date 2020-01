באירוויזיון זה לא היה עובר. אתה לא יכול להרשות לעצמך לשכוח מילים בתחרות בינלאומית המשודרת למאות מיליונים. אין מצב – גם אם אתה זמר סוף העולם. דוראל סעדון הוא זמר מעולה, אבל הוא טעה ב – All Of Me, חזר לשיר, ולמזלו, השופטים נסחפו – והעניקו חמישה כחולים. סעדון ניצח את היריב רביב כנר. בזמן אמת בתחרויות בינלאומיות, סעדון היה הולך הביתה. ההבדל: אנחנו בתוכנית בידור, שיש בה המון חבלי הצלה. יש בה גם שטויות ומשתטים: המנחים, שופטים, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. פנחסוב עשה סאן רמו מטורלל והקפיץ את בן אל ואת פלס אחרי שבירת צלחות על הבמה. הבנו את גימיק, גם שני שופטים קנו. עכשיו הגיע זמנו. תודה, ולא להתראות.

לינוי וגיל ימשיכו – בזכות המוסיקה ושילוב הקולות בDiamonds. כשהשופטת שירי מימון אומרת בביטחון משפט כמו "זה מעולה, אבל לא הספיק לי", היא צריכה לנמק!

מימון נתנה כחול לאוהד שרגאי על השעטנז (בלגן) שהוא עשה מ – Wake Me Up של אביצ'י, לא בזכות הביצוע הפומפוזי, אלא כי "אתה חייב להיות בתחרות הזו". גם הכחול וה – Save של פלס ניתן על "האישיות שלך שמתפוצצת", לא על הביצוע הספציפי, שהיה שטוח ומבולבל. שני אדומים לשופטות.

עדן זהר סיון שניצחה את אוהד שרגאי בקאבר ל – Doo Wop של לורן היל לא התעסקה בגימיקים: הוא הלכה על קאבר מאוד ממוקד, שהכיל בצורה קוהרנטית ראפ, פאנקי וסול. עדן הגשימה את מהות הקאבר המעולה, שמעביר שיר למגרש שלך בלי לנסות לחקות את המקור. כמוה, ואף למעלה מזה – מורן אהרוני ששרה River של בישופ בריגס – מחויבת לטקסט. היא שרה בשילוב אטרקטיבי של חיספוס ופלצטים, לוחצת במקומות הנכונים, לא מנסה להיות זמרת דרמטית בכוח כמו דנה לפידות, שניסתה להיות זמרת רוק מלו-מלו דרמטית בגרסה מאומצת וצעקנית ל – I don't want to miss a thing, בלדה של אירוסמית'.

בחירת השיר הנכון קריטית: לא כל שיר שנשמע כאידיאלי לקאבר – מתאים לכל זמר. רביב כנר, המצוין, נכשל – על בחירת שיר. The Show Must Go On של קווין הוא שיר כזה – קורץ לזמר, אבל מפספס את כישוריו האותנטיים ומסגיר את המבטא הלא רהוט שלו באנגלית.

לינוי אקלה וגיל שפירא – Diamonds מול מועדון הקצב של אביהו פנחסוב – Zingara + נשמה כפרה ממי

אוהד שרגאי – wake Me Up מול עדן זהר – Doo Wop

דנה לפידות – I Don't Want To Miss A Thing מול מורן אהרוני – River

רביב כנר – The Show Must Go On מול דוראל סעדון – All Of Me

דוראל סעדון – All of Me

מורן אהרוני – River

עדן זהר סיון – Doo Wop

לינוי אקלה וגיל שפירא – Diamonds

דירוג: