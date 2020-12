היא מטורפת על הנער, לילות שאינה עוצמת עין, מודעת לחולשתה, מרגישה יוצאת מדעתה, אבל גם צעירה מחדש. שירו של נואל קווארד Noël Coward נחשב אחד הסטנדרטים הגדולים בפופ ובג'אז, בעל מבנה מלודי מיוחד. השיר התפרסם לראשונה עוד ב-1932 ברביו שנקרא Words And Music, הוקלט אז ע"י בייטריס לילי Bea Lillie. הגם שקווארד הכחיש, שהוא הקליט בעצמו את השיר, נמצאה הקלטה שלו של השיר משנת 1949.

לשיר עשרות קאברים, שהבולט ביניהם הוא של דיאנה וושינגטון משנת 1952. וושינגטון (1924-1963) למדה לשיר בכנסיה, לפני שהצטרפה לתזמורתו של ליונל המפטון ב-1943. כעבור שלוש שנים היא עולה על מסלול הצלחה בסגנונות שונים מג'אז, ריתם נ' בלוז ועד קאנטרי מיוסיק. פרט ל – Mad About The Boy, היה לה להיט פופ גדול נוסף – What a Difference a Day Makes משנת 1959. וושינגטון הצטיינה בדיקציה מצוינת, בשליטה נפלאה ובגווני קול נדירים.

גרסאות מיוחדות לשיר: אסתר עופרים, במקצב טנגו מהיר, ומריאן פיית'פול בביצוע קברטי – עם עומק החספוס שלה.

דיאנה וושינגטון Mad About The Boy



I'm mad about the boy

And I know it's stupid to be mad about the boy

I'm so ashamed of it but must admit the sleepless nights I've had

About the boy

On the silverscreen

He melts my foolish heart in every single scene

Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad

About the boy

Lord knows I'm not a fool girl

I really shouldn't care

Lord knows I'm not a school girl

Who's in the flurry of her first affair

Will it ever cloy

This odd diversity of misery and joy

I'm feeling quite insane and young again

And all because I'm mad about the boy

I'm feeling quite insane and young again

And all because I'm mad about the boy

Writer/s: COWARD, NOEL

נואל קאוורד

דיאנה וושינגטון