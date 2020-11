דיאנה קראל – הופעה חיה בפריז

קול האלט הסקסי שלה לא מדהים, אבל היא עושה בו דברים מדהימים, והיא מנגנת פסנתר זורם, מלודי. יודעת לסחוף את הריתם סקשן שלה. הופעה חיה בנובמבר 2001 באולימפיה פריז. דיאנה קראל קראל בחרה סטנדרטים הכי מוכרים. "אני אוהבת להיות כאן איתך", "מראה האהבה", "איסט אופ דה סאן" "פליי מי טו דה מון", "לטס פול אין לאב". יש כאן אלתורים הרבה יותר ארוכים ומחניפים מאלבומי האולפן שלה והקלטה שנותנת הרגשה שאתה נמצא עשר שורות מהבמה.

הקונצרט הוקלט בתיאטרון אולימפיה ההיסטורי בפריז בנובמבר 2001, זהו אלבום ההופעה החיה הראשון של דיאנה קראל. לצידה הבסיסט ג'ון קלייטון, המתופף ג'ף המילטון והגיטריסט ג'ון פיזאנו (בכמה רצועות),

מורשת הג'אז של קראל מגיעה בתכנית של סטנדרטים, בלדות ובוסה נובה. ב"אני אוהב להיות כאן איתך "של פגי לי, "Devil May Care" של בוב דורו, ו"Fly Me to the Moon", השיר שמזוהה עם פרנק סינטרה. נגינת הפסנתר המחודדת וסגנון הפוסט-בופ של קראל מציגים קשר לנט קינג קול וג'ימי רולס.

שירה הקונטרלטו המגניבה שלה מובלטת בעיבודים לתזמורת. 2 קאברים בולטים ברשימה: "Just the Way You Are" של בילי ג'ואל עם סקסופוניסט הטנור מייקל ברקר והבסיסט כריסטיאן מקברייד, ו – "Case of You" של ג'וני מיטשל.

Diana Krall – vocals, piano (all tracks); Fender Rhodes

(Anthony Wilson – guitar (tracks 1–10, 12

(John Clayton – bass (tracks 1–10, 13

(Jeff Hamilton – drums (tracks 1–10, 13

(Alan Broadbent – music direction, conducting (tracks 2, 6

(Orchestre Symphonique Européen – orchestra (tracks 2, 6

(John Pisano – acoustic guitar (tracks 4, 6, 9

הקונצרט המלא