אם יש זמרת שאינטימיות היא הסגנון והזהות אומנותית שלה – זו דיאנה קראל. הסגנון והאווירה המוכרים שלה קיימים גם באלבום הזה. תקשיבו ל – Autumn In New York, סטנדרט שחוק, ותקבלו את התמצית שלה. הקול השמימי. העיבודים המותאמים במדויק למידותיה. ההקלטות המדויקות. נוסחה מנצחת? קראל זכתה בחמישה פרסי גראמי ובעשרה פרסי ג'ונו, זמרת הג'אז הקנדית היא הסולנית היחידה בקטגוריה שלה שאלבומיה הגיעו 9 פעמים למקום הראשון במצעד אלבומי הג'אז של הבילבורד. אין שום סיבה שהמגמה הזו לא תימשך בקרב מעריציה השבויים בעולם הרטרו שלה.

השירים נשמעים נוגים-נעימים-עדינים, בלעז נגדירם כ – Smooth ואפשר Moody. הם נשמעים מוכרים, כמו שירים מסרט ישן – במיוחד קטעים כמו "לשיר בגשם" , "סתיו בניו יורק" ו"יותר ממה שאתה יודע".

יוצא מן הכלל הוא השיר ששמו כשם האלבום, שנכתב על ידי בוב דילן – המספק צליל עכשווי מעט יותר – והרימייק How Deep Is the Ocean, של אירווינג ברלין, יצירה רומנטית נצחית.

האלבום מציג את קראל בליווי חבורת נגנים מרשימה בצמדים, טריו ורביעיות עם הפסנתרן / מעבד אלן ברודבנט, הגיטריסטים אנתוני ווילסון וראסל מאלון, הבסיסטים כריסטיאן מקברייד וג'ון קלייטון, המתופף ג'ף המילטון, ובשירים אחדים עם הכנר

סטיוארט דאנקן, הגיטריסט מארק ריבוט, הבסיסט של בוב דילן, טוני גרנייה, נגן האקורדיון רנדל קראל ונגן כלי הקשה קארים ריגינס.

קולה שמקרין חושניותו מדהימה, מחדיר לשירים אווירה בלוזית המתאימה לסגנון ה – smooth ג'אז מהסוג שאתה מדמיין להאזין לו בבר קוקטיילים חשוך. But Beautiful בפתיחה מציג את הקו המהורהר, המעורר אך היפה שלה ש לוקח למפלט רגוע ומרגיע, הרחק מהמצוקות בעולם.

הרומנטיקה העדינה של That’s All ממזגת ג'אז קלאסי ווייב של ניו יורק, וכל אחד רשאי לדמיין אווירת פיאנו ברמשנות השלושים. גיטרה רכה עם גוון דמוי נבל מציגה את הסתיו היוצא דופן ב – Autumn in New York. נשארים באותה אווירה בשיר הסנטימנטלי More than You Know, שפורסם בשנת 1929 ואחר כך בוצע פרנק סינטרה. Singing in the Rain, בליווי צ'לו, היא גרסת ג'אזית שובבה לשירו המפורסם של ג'ין קלי. Just You, Just Me בליווי כינור בעל צליל צועני.

This Dream of You הוא אלבום ג'אז ווקאלי רהוט, הישג מוזיקלי מרשים לקראל – המסיע את המאזין לעולם חלופי ומרגיע.

וידיאו: Autumn In New York

01. But Beautiful

02. That’s All / Azure-Te

03. Autumn In New York

04. Almost Like Being In Love

05. More Than You Know

06. Just You, Just Me

07. There’s No You

08. Don’t Smoke In Bed

09. This Dream Of You

10. I Wished On The Moon

11. How Deep Is The Ocean

12. Singing In The Rain