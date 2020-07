שיר חדש, ראשון מזה חמש שנים לדויד גילמור מפינק פלויד. "Yes, I Have Ghosts" נוצר בהשראת ספר חדש שכתבה רעייתו של גילמור, פולי סמסון, סופרת מצליחה בזכות עצמה, ומי שכותבת כבר 30 שנה את הטקסטים לשירים של גילמור ופינק פלויד.

עלילת הספר ‘A Theater For Dreamers’ מתרחשת בתחילת שנות ה-60 באי היווני הידרה והיא כוללת כמה דמויות אמיתיות של אמנים שהתגוררו באי באותה תקופה וביניהם לאונרד כהן שרוחו שורה על השיר הזה. בשיר, יחד עם גילמור, שרה ומנגנת בנבל ביתו רומאני.

