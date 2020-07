אילו היו שולחים לי את השיר ללא שם המבצע, סיכוי סביר שהייתי אומר: לאונרד כהן. גם כך, בביצוע של דיויד גילמור, רוחו שורה על השיר כמעט בכל מרכיב, בלחן, בטון, בעיבוד. "Yes, I Have Ghosts" נכתב בהשראת ספר חדש שכתבה רעייתו של דיויד גילמור, פולי סמסון, סופרת מצליחה בזכות עצמה ומי שכותבת כבר 30 שנה את הטקסטים לשירים של גילמור ופינק פלויד. עלילת הספר ‘A theater For Dreamers’ מתרחשת בתחילת שנות ה-60 באי היווני הידרה בקרב קהילה של משוררים, ציירים ומוזיקאים. בין הדמויות ברומן – גם דמותו של לאונרד כהן הצעיר, שרוחו שורה על השיר הזה בשיר, יחד עם גילמור, שרה ומנגנת בנבל ביתו רומאני.

גילמור סיפר כי עבד עבדתי על השיר הזה בדיוק כשנכנס להסגר קורונה, ונאלץ לבטל חזרה עם זמרות ליווי. הפיתרון היה ברור לו מיד: לא יכול היה להיות מאושר יותר מהאופן שבו הקול של רומני השתלב עם שלו – כולל ו נגינת הנבל היפה שלה שהייתה גילוי נוסף.

"כן, יש לי רוחות רפאים", שר גילמור, "לא כולם מתים / עושים אבק מהחלומות שלי / מסתובבים סביב ומסביב, בראש" האופי הלאונרד כהני של השיר מתבטא במקצב הואלס, בתוספת הקול הנשי, בעיבוד האקוסטי, בצלילי המיתר והנבל. לא להאמין שאפשר לדייק כל כך בשיר ברוחו של כהן. על הגבול שביו חיקוי לאסימילציה מופתית.



David Gilmour with Romany Gilmour – Yes, I Have Ghosts

The heat of the sun stayed on through the night

Made spectres of strangers playing games with my sight

I passed through the station, a face in the crowd

The whistle was blowing, the barrier came down

There was my baby, in another's embrace

I called out her name in shame and disgrace

Yes, I have ghosts, not all of them dead

Making dust of my dreams, spinning round and around

Around in my head

Train on the tracks, teeth of the zip

The slider moves down, we were joined at the hip

Stealing the groove, the widening gap

Unfastening rails from a past with no map

Yes, I have ghosts, a fleeting sight

It's always the living that are haunting my nights

Where is the sweet soul that you used to be

Gone like a thistle that's blown on the breeze

I guess when it's over, this haunting will end

The waiting, the baiting, my killer, my friend

Yes, I have ghosts, not all of them dead

And they dance by the moon, millstones white as the sheet

On my bed

