דיוק אלינגטון פוגש את קולמן הוקינס וג'ון קולטריין

ג'אז קלאסי נשאר טרי, כאילו לא עברו כל השנים האלו. דיוק אלינגטון, הדוכס, המלחין, הפסנתרן, הבנדלידר של הג'אז (נפטר 1974) במפגש עם שני ענקי סקסופון, ששמותיהם חקוקים חזק בפנתיאון של הג'אז. מברוק לחברת המוסיקה שמוציאה את שני הוינילים האלה ברימסטר.

קולמן הוקינס, נגן הטנור, מהבולטים ב – swing-era בשנות השלושים והארבעים (נפטר 1969) וענק הביבופ, החדשן, ג'ון קולטריין (נפטר 1967) כאן באיחוד של שני אלבומים של חברת Impulse מהשישים.

מפגשי הענקים הולידו ג'אז מופלא. אין מילה אחרת לתאר את 15 קטעים. בהקלטות של הוקינס מוצאים נגנים כריי נאנס בחצוצרה, ג'וני הודג'ס באלט סקסופון. בהקלטות של קולטריין – נגני הבס ג'ימי גאריסון ואהרון בל, המתופפים אלווין ג'ונס וסאם וודיארד.

הקטעים ברובם של אלינגטון, הפורמט בד"כ Small Band, יותר מאשר Big Band, מה שלעיתים מעניק לצלילים אינטימיות יפה. מה שמחבר בין כל הקטעים – הוא כמובן אלינגטון, היכולת שלו לעבד את הסגנונות השונים במיומנות ובאלגנטיות. צמד הדיסקים שאוחדו יחדיו אינו רק מבוא לעולמו של הגאון אלינגטון, אלא הוא התגלמות הג'אז במיטבו.

1. Limbo Jazz

2. Mood Indigo

3. Ray Charles' Place

4. Wanderlust

5. You Dirty Dog

6. Self Portrait

of the Bean

7. The Jeep Is Jumpin

8. The Ricitic

9 . In A Sentimental Mood

10. Take the Coltrane

11. Big Nick

12. Stevie

13. My Little Brown Book

14. Angelica

15. The Feeling of Jazz