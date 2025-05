דייר סטרייטס Money For Nothing

Money For Nothing מתוך Brothers in Arms, של להקת "דייר סטרייטס" הוא מעין סטירה של מארק נופלר הנוגעת לזמרי דור ה- MTV, שממשיכה להיות אקטואלית. השיר עוסק בראייה-ביקורת של "האדם הפשוט" על כוכב הרוק והחיים הקלים שהוא חי בהשוואה לאנשי העבודה אמיתית.

מארק נופלר כתב את השיר אחרי ששמע אנשי חברת משלוחים בניו-יורק מתלוננים על עבודתם הקשה מול הכוכבים הנהנתים – בעת שצפו ב – MTV. הוא כתב את השיר במטבח החנות בה ביקר. חלק מהטקסט מורכב ממילים שהם אמרו.

קנופלר הסביר כי השיר נכתב מנקודת מבטה של דמות מטופשת, שחושבת כי מוסיקאים עושים כסף מכלום – "money for nothing". בראיון לרולינג סטון הוא התייחס גם לאנשים שהגיבו לשיר בביקורת משום שחשבו כי במילה faggot (הומו) יש משום ירידה על קהילת ההומוסקסואלים: בסך הכל מדובר על פרט מהסיפור, חלק מהקונטקסט, שמתאר התייחסות של אותם פועלים לכוכבי רוק.

סטינג, שמשתתף בביצוע (הוא נשמע בתחילת השיר במשפט – "I want my MTV") – סייע בכתיבת השיר. הוא לא רצה קרדיט על הכתיבה, אבל חברת התקליטים התעקשה להכניס את שמו – כדי לזכות בתמלוגים. יש המזהים קווי דמיון בין השיר הזה ל – "Don't Stand So Close To Me" של פוליס.

הוידיאו החדשני של השיר בבימויו של סטיב בארון הציג לראשונה הנפשה ממוחשבת. הקליפ זכה ב – "הוידיאו הטוב ביותר" בפרסי ה – MTV לשנת 1986.

מארק נופלר על כתיבת השיר::"הייתי בחנות מכשירי חשמל בניו יורק. כל הטלוויזיות היו מכוונות ל-MTV, ושמעתי את בחור מטומטם שדיבר על כוכבי הרוק על המסכים. היה לו קהל של אחד בחנות – וחלק מהמשפטים שלו היו פשוט טובים מכדי להיות אמיתיים, דברים כמו: "לבן זונה הקטן הזה יש מטוס סילון משלו!" ו: "הוא דופק על הבונגוס כמו שימפנזה!" ו: "זה לא עובד!" ככה הוא דיבר – וגם במבטא הניו יורקי הזה. הפעמונים צלצלו לי בראש אבל לא היה לי עט איתי, אז שאלתי אחד, לקחתי פיסת נייר וישבתי בחלון הראווה של החנות והתחלתי לכתוב את השורות ל-Money for Nothing תוך כדי שהוא אמר אותן.

"זה היה פשוט כיף לעשות. אבל היו המון אירועים משמחים שהתנגשו זה בזה כדי ליצור את השיר. לדוגמה, ראיתי את "פוליס"בערוץ MTV אומרת את המשפט: "I want my MTV". אבל היה להם גם שיר בשם Don’t Stand So Close to Me, אז שמתי את "I want my MTV" למנגינה הזו וכללתי אותה…

"בזמן שהקלטנו את האלבום "Brothers in Arms" באולפני אייר במונטסראט, אני זוכר שחשבתי: "האם זה לא יהיה נהדר, אם הייתי יכול לבקש מסטינג לשיר את השורה הזאת?" היינו על נקודה קטנה באמצע האוקיינוס, אבל פתאום מישהו אמר: "סטינג כאן בחופשה! הוא על החוף!"

"Money for Nothing" הגיע למקום הראשון באמריקה, וגם "Brothers in Arms" היה במקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי באותו הזמן. בכנות, אני עדיין נהנה לנגן ב-"Money for Nothing" עכשיו כמו שנהניתי אז. שיר טוב הוא כמו תמונה טובה – הוא אף פעם לא דוהה".

דייר סטרייטס Money For Nothing

(I want my MTV)

Now look at them yo-yo's that's the way you do it/ You play the guitar on the M.T.V./ That ain't workin' that's the way you do it/ Money for nothin' and chicks for free/ Now that ain't workin' that's the way you do it/ Lemme tell ya them guys ain't dumb/ Maybe get a blister on your little finger/ Maybe get a blister on your thumb

We gotta install microwave ovens custom kitchen deliveries/ We gotta move these refrigerators we gotta move these color T.V.'s.

See the little faggot with the earring and the make up/ Yeah buddy that's his own hair/ That little faggot got his own jet airplane/ That little faggot he's a millionaire

We gotta install microwave ovens custom kitchen deliveries/ We gotta move these refrigerators we gotta move these color T.V.'s.

We gotta install microwave ovens custom kitchen deliveries/ We gotta move these refrigerators we gotta move these color T.V.'s.

I shoulda learned to play the guitar/ I shoulda learned to play them drums/ Look at that mama she got it stickin' in the camera/ Man we could have some fun/ And he's up there, what's that?/ Hawaiian noises?

Bangin' on the bongos like a chimpanzee / That ain't workin' that's the way you do it/ Get your money for nothin' get your chicks for free/ We gotta install microwave ovens custom kitchen deliveries/ We gotta move these refrigerators we gotta move these color T.V.'s./ Listen here/ Now that ain't workin' that's the way to do it/

Play the guitar on the M.T.V./ That ain't workin' that's the way you do it/ Money for nothin' and chicks for free/ Get your Money for nothin' chicks for free

