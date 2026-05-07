דיקלה שרה בלדת פופ־מזרחית שמצליחה להפוך כאב זוגי מוכר למשהו כמעט פיזי. זה שיר שנשען פחות על תחכום ויותר על רגש חשוף.

המילים “יש לי דירה ואין לי בית” הן המפתח לשיר. זו שורה פשוטה יחסית, אבל מאוד אפקטיבית: יש חיים “מתפקדים” מבחוץ, אבל אין תחושת שייכות או חום. האהוב חסר לא רק כאדם אלא כתחושת בית.

דיקלה שרה הודעות שלא נענות, חגים לבד, לילות של המתנה, בן זוג שבורח מעצמו. השורות: “שוב הגיעו חגים ואני פה בוכה”, “אתה לא עונה לי להודעות” מאוד יומיומיות, וזה בדיוק מה שעושה אותן חזקות.

הגבר בשיר נע “ממסיבה למסיבה”, מחפש את עצמו, לא מסוגל להישאר. הוא בורח. מולו היא מחפשת יציבות. השיר כולו נבנה מהפער הזה. הפזמון חוזר “אני חולה מאהבה / וגם חולה עליך” אומר אהבה לא בריאה. מצב של התמכרות רגשית.

המוזיקה: קצב איטי־דרמטי, כלי מיתר שמזכירים תזמור ערבי, מלודיה מתפתלת ועצובה, הרבה מרווח לקול של דיקלה ששירתה השבירה יוצרת תחושת קינה. בניגוד לשירי שברון לב רבים בז'אנר הים-תיכוני יש כאן ניסיון לגעת במסורת רגשית עמוקה יותר. זה לא שיר אינסטנט שגרתי.

הקול של דיקלה הוא הסיבה המרכזית שהשיר עובד. היא שרה כאילו היא באמצע שיחה אמיתית בלי להישמע “מלוטשת מדי” עם סדקים קטנים בקול שמעצימים את הכאב. הטון שלה משדר שבירות, כמעט מותשות רגשית.

“חולה מאהבה” הוא שיר שמצליח, כי הוא לא מנסה להסתתר מאחורי תחכום. דיקלה שרה כאב אמיתי על אהבה לא יציבה, בדידות בתוך קשר, געגוע למישהו שלא באמת נוכח. העיבוד המזרחי־ערבי מעניק לשיר עומק רגשי נוסף, והביצוע שלה הופך אותו מבלדת פופ רגילה למשהו הרבה יותר חשוף ואנושי. זה לא שיר של “פתרון” אלא של הישארות בתוך הפצע.

צילום: שלו אריאל

דיקלה חולה מאהבה

תדע לך בינינו יש לי דירה ואין לי בית,

חיכיתי ככה בינתיים והתפזרתי עם הזמן

שירים שלך מפעם, עוד מעירים אותי בבוקר

אני שונאת את המקום הזה הכול מוזר באהבה

כי שוב הגיעו חגים ואני פה בוכה,

ואין לי כוחות וכבר נהיה מאחר,

אתה לא עונה לי להודעות,

מה לעשות.

כשאין יותר מדי ממך

קצת השתגעתי בגללך

אני חולה מאהבה

וגם חולה עליך

ואז בלילה אתה בא

ממסיבה למסיבה

שוב מחפש את עצמך

אני פה בלעדיך

ואם כבר אז בינינו

מה עושים כדי לשכוח

אני לא מוצאת יותר עוד כוח

להילחם עלינו שוב

וכמה זה מכאיב לי

כי כן יכולנו לנצח

אבל תמיד אתה בורח

זה לא נראה לך עצוב

שוב נגמר לי היום

ואני לא איתך

ואין לי אוויר וכבר נהיה מאוחר

אתה לא שולח יותר נשיקות

כבר כמה שבועות

כשאין יותר מדי ממך

קצת השתגעתי בגללך

אני חולה מאהבה

וגם חולה עליך

ואז בלילה אתה בא

ממסיבה למסיבה

שוב מחפש את עצמך

אני פה בלעדיך

ואין יותר מדי ממך

קצת השתגעתי בגללך

אני חולה מאהבה

וגם חולה עליך

ואז בלילה אתה בא

ממסיבה למסיבה

שוב מחפש את עצמך

אני פה בלעדיך

תדע לך בנינו יש לי דירה ואין לי בית

