דיקלה מגי אזרזר יופי שבור

"יופי שבור" הוא שיר פופ ים־תיכוני שמצליח לעשות דבר לא פשוט: להעביר מסר של העצמה נשית מבלי להפוך למניפסט. במקום נאום על קבלה עצמית, הוא בוחר במנגינה קליטה, פזמון ממכר ואווירה של נסיעה לילית בעיר. השילוב בין דיקלה למגי אזרזר מעניק לשיר תחושה של שיחת חברות – אחת מספרת, השנייה מחזקת.

כבר מהפתיחה מצטיירת דמות ברורה: "קוראים לה ההיא שלובשת שחור / לא רואה אנשים כשבחוץ יש עוד אור" הדמות אינה מוצגת כ"גיבורה" אלא כאישה אחרי שבר. היא מתכנסת בעצמה, מסתתרת, מחפשת נחמה בספרים רומנטיים. הטקסט אינו מתאר את הפרידה עצמה אלא את החיים שאחריה – אותם רגעים קטנים של בדידות.

הבית ממשיך באותו קו: "בודקת אולי אם הוא עוד פה בסלון" – שורה פשוטה מאוד, אבל אפקטיבית. היא מתארת הרגל שלא נעלם. גם כשהקשר הסתיים, הגוף והעיניים עדיין מחפשים את מי שכבר איננו.

היא יוצאת מהבית "אל עיר שמשקרת / לכלוך ברחובות" העיר אינה רק תפאורה. היא שותפה למצב הנפשי. החוץ והפנים מתערבבים; הרחובות המלוכלכים משקפים את הבלבול הרגשי. זה אינו דימוי חדש במיוחד, אבל הוא משתלב היטב באווירת השיר.

לב השיר נמצא בארבע מילים: "ואולי יש לך יופי שבור" – במקום להבטיח שהכול מושלם או שהכאב ייעלם, השיר מציע תפיסה אחרת של יופי. היופי קיים יחד עם השברים. המשך הפזמון: "האמת את בסדר גמור". נשמע כמעט כמו משפט שחברה הייתה אומרת באמצע נסיעה. אין כאן שפה גבוהה, אלא נחמה יומיומית. אולי זו גם הסיבה שהפזמון כל כך קל לזכור ולשיר.

מוזיקלית, זה רגע שבו השיר מתרחב. אם הבתים מתארים עצב ובדידות, הפזמון משחרר אותם. הקצב מתרומם, המיתרים נכנסים בעוצמה, והמשפט "ואולי יש לך יופי שבור" הופך מסיסמה כמעט עצובה להמנון של קבלה עצמית. אפשר להבין מדוע הוא מתאים לרחבת ריקודים: הוא מאפשר לשיר על כאב בלי לשקוע בו.

השיר אינו עמוק במיוחד. חלק מהדימויים מוכרים מאוד: "לא יפלו לך השמיים", "קצת דמעות על העיניים", "עיר שמשקרת" גם הסיום: "אחד הלך, שני מחכה לך במרפסת" הוא שורת עידוד חביבה, אבל גם מעט פשטנית. היא מקטינה את מורכבות הפרידה ומציעה פתרון כמעט קלישאתי: תמיד יבוא מישהו אחר. השורה "ביולי אוגוסט כל העיר הזאת לבד במילא" – שרבוט סתמי.

העיבוד משלב פופ מודרני עם צבע ים־תיכוני עשיר. המיתרים מעניקים תחושת דרמה, אבל אינם מכבידים. הקצב נמצא באזור המיד־טמפו – מספיק מהיר כדי להניע את הגוף. זו מוזיקה שנשמעת כאילו נועדה לנסיעה בכביש ראשי בלילה. יש בה תנועה מתמדת, והמעברים אל הפזמון מרגישים כמו פתיחת חלון ברכב והגברת הווליום. דיקלה מביאה את החום והניסיון הקולי המזוהים איתה, בעוד שמגי אזרזר נשמעת טבעית ולא מנסה להתחרות בזמרת מקצועית. הקולות יוצרים תחושה של דיאלוג בין חברות, ולא של תחרות. זה מחזק את המסר של אחווה נשית.

"יופי שבור" אינו שיר שמחדש מבחינה פואטית, אבל הוא מצליח במקום שבו הרבה שירי העצמה נכשלים: הוא לא מטיף. הוא מדבר בגובה העיניים, באמצעות לחן קליט, פזמון ממכר ועיבוד ים־תיכוני עשיר שמרים את מצב הרוח בלי להכחיש את הכאב.

השילוב בין הטקסט לבין הקצב הסוחף יוצר פרדוקס יפה: זהו שיר על לב שבור שאפשר לרקוד אליו. דווקא הסתירה הזו היא סוד כוחו. הוא מאפשר למאזינה להרגיש פגיעה, לבכות קצת, ואז להמשיך לנסוע – עם החלונות פתוחים והפזמון שר בקול רם שה"יופי השבור" אינו פגם, אלא חלק מהזהות.

דיקלה מגי אזרזר יופי שבור בימוי צילום עריכה : טוהר זנתי

קוראים לה ההיא שלובשת שחור

לא רואה אנשים כשבחוץ יש עוד אור

מינימלית כזאת שמתאים לה ליפול

על איזה ספר רומנטי

קוקו ריקו קו

בוקר טוב שיגעון

בודקת אולי אם הוא עוד פה בסלון

ובחדר שירים

ששורפים לה ת׳תוף

אז יוצאת מהבית

אל עיר שמשקרת

לכלוך ברחובות

בלב את מתפללת

בבקשה רק לא לחשוב

עליו לשעתיים

ואולי

יש לך יופי שבור

האמת

את בסדר גמור

בלעדיו

לא יפלו לך השמיים

ואולי

יש לך יופי שבור

האמת

את בסדר גמור

לא נורא

קצת דמעות על העיניים

עוד יום שישי שהלכה להורים

למלא קופסאות שיהיה לה טעים

קצת מתוק קצת חריף

שישרוף ת׳פצעים

אז יוצאת מהבית

אל עיר שמשקרת

לכלוך ברחובות

בלב את מתפללת

בבקשה רק לא לחזור

(אליו) אחרי כוסית או שתיים

ואולי

יש לך יופי שבור

האמת

את בסדר גמור

בלעדיו

לא יפלו לך השמיים

ואולי

יש לך יופי שבור

האמת

את בסדר גמור

לא נורא

קצת דמעות על העיניים

עוד קצת עוד קצת

מה את עדיין לא תופסת?

אחד הלך, שני מחכה לך במרפסת

ביולי אוגוסט כל העיר הזאת לבד במילא

ואולי יש לך יופי שבור

האמת את בסדר גמור

בלעדיו לא יפלו לך השמיים.



מגי אזרזר פייסבוק

דיקלה פייסבוק