די ג'יי קאלד Khaled Khaled

די ג'יי קאלד או חאלד? בויקיפדיה הוא חאלד או חאלד מוחמד חאלד. באלבום אני שומע "קאלד". סופת טורנדו בשדות ההיפ הופ והריתם נ'בלוז של המוסיקה. אחד הדמויות האהובות ביותר על עולם ההיפ הופ, פנקס טלפונים שלו מפוצץ בשמות נוצצים מהדרגים העליונים. האלבום החדש Khaled Khaled מדגיש זאת, ומחזק את תפקידו ככוכב רוק אמיתי מהמאה ה -21, מישהו שמסוגל לקרוא לטובים ביותר, ולהשתמש בהם לטובתו. רשימת האמנים שששיתפו פעולה מעידה כי אצלו יש מצב שענקי המוסיקהעומדים בתור: ג'סטין טימברלייק, ג'יי זי, ג'סטין ביבר, דרייק, קארדי בי, H.E.R., פוסט מלון, Megan Thee Stallion, 21 Savage ופאף דדי.

יליד ניו אורלינס, לואיזיאנה שבארצות הברית, להורים פלסטינים שהיגרו לארצות הברית. תיאר את עצמו כמוסלמי אדוק. הוריו היו מוזיקאים ועסקו במוזיקה ערבית. Khaled Khaled הוא אלבום האולפן ה -12 שלו המשך לאלבום של מאי 2019 שלו, Father of Asahd. חאלד הוא אדם בעל רוח דתית עשירה, דבקות במשפחתו וגאוותו על מוצא שכולל נעורים בניו אורלינס על מוסיקה פלסטינית, אהבת מוזיקה ערבית באותה מידה כמו R&B.

"קאלד קאלד" הוא הוא ראפ מינסטרים פופ / היפ הופ חלקלק כל כך בהיר ונקי, תערובת של ניואנסים דקים ביותר שלו, ריתם נ' בלוז וראפים גולמיים באופן מוזר (למשל, נאס ב"סליחה לא מצטער"). 'I Did It' הוא ציוות לוהט בין המפיק, פוסט מאלון, ו- Megan thee Stallion, לפני שדי ג'יי חאלד משרבב גם את קולו של ג'סטין ביבר ב 'Let It Go '.תמצית כמה פרויקטים של היפ-הופ ב-14 שירים, ליל וויין פותח את האלבום ב – Thankful, אייקון הרגאיי בוז'ו באנטון סוגר אותו עם "Where You Come From". אלבום היפ הופ וראפ של – הרבה תעוזה ו"חוצפה" (הקריאה החוזרת "אנחנו המוסיקה הטובה ביותר!") מצידו של הראפר הזה.

"קאלד קאלד" הוא נסיעה פרועה ברכבת הרים, שתופסת תאוצה להילוך מסחרר ומשחרר בדיוק כשהעולם מתחיל להיפתח מחדש.

DJ Khaled ft. Nas, JAY-Z & James Fauntleroy and Harmonies by The Hive – SORRY NOT SORRY

1. Thankful" [feat. Lil Wayne and Jeremih]"

2. Every Chance I Get" [feat. Lil Baby & Lil Durk]"

3. Big Paper" [feat. Cardi B]"

4. We Going Crazy" [feat. H.E.R. & Migos]"

I Did It" [feat. Post Malone, Megan Thee Stallion, Lil Baby & DaBaby] .5"

6. Let It Go" [feat. Justin Bieber & 21 Savage]"

7. Body In Motion" [feat. Bryson Tiller, Lil Baby, & Roddy Ricch]"

8. Popstar" [feat. Drake]"

9. This Is My Year" [feat. A Boogie Wit Da Hoodie, Big Sean, Rick Ross & Puff Daddy]"

10. Sorry Not Sorry" [feat. Nas, Jay-Z & James Fauntleroy & Harmonies By The Hive]"

11. Just Be" [feat. Justin Timberlake]"

12. I Can Have It All" [feat. Bryson Tiller, H.E.R. & Meek Mill]"

13. Greece" [feat. Drake]"

14. Where You Come From" [feat. Buju Banton, Capleton, Bounty Killer]"

די ג'יי קאלד – Father Of Asahd

די ג'יי קאלד פייסבוק