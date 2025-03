דמיאנו דיוויד Next Summer

דמיאנו דיוויד, הכוכב האיטלקי, סולן להקת מנסקין, נמצא בעידן הסולו שלו, חולק שורה של שירים חדשים. השיר הזה מגיע בעקבות 'Born With A Broken Heart', והוא יהפוך ככל הנראה המנון מעריצים נוסף – הפעם בלדה תחושתית קליטה, נוגעת מגיעה, מחלחלת.

שיר על חופש ובתי כלא מתוצרת עצמית, המילים עוסקות בטראומה פסיכולוגית, ואיך אנחנו יכולים לתמוך זה בזה לעבור אותה. בסרטון דמיאנו דיוויד סגור בכלא איטלקי כשההופעה של הזמר נושאת עוצמה אמיתית.

לדמיאנו יש מה לומר על השיר: "כשחסר לנו כוח להתמודד עם שינוי, המוח יכול להפוך לכלא. אנחנו מוצאים את עצמנו תקועים, עומדים במקום. בכלוב שעשוי מפחדים וחסרי ביטחון. הפחד לא להספיק, לא להצליח, לא לעמוד בציפיות של אחרים, שומר אותנו כלואים. התמודדות עם הפגיעות שלנו היא מעשה של אומץ. להתחיל לקבל את מי שאנחנו זו נשימה ראשונה של אוויר צח. בהאזנה ראשונה, השיר מדבר על אהבת נעורים – רומן קיץ נכזב. אבל ברמה עמוקה יותר, זה חושף השתקפות הרבה יותר גדולה. זו אלגוריה לחיים – איך לפעמים אנחנו יכולים להיות שבויים של עצמנו, הפחדים שלנו, חוסר הביטחון שלנו, חוסר היכולת שלנו לשנות"

דמיאנו הופך את הכאב לצורה של התרסה – דחיפה ומשיכה רגשית בין רצון להסתגר לבין סירוב להמשיך הלאה. הסיפור מאפשר למאזינים להרגיש את עומק התסכול והתקווה המילים.

"הקיץ הבא" מתנגן בסאונד פופ-רוק יפה, שיוצר אווירה סוחפת המעצימה את העומק הרגשי של השיר.

עבודת הגיטרה קולחת וקצבית, שזורה בעדינות בעיבוד במקום לשלוט בשיר. במקום להסתמך על חצץ גולמי, ההפקה מתמקדת בבהירות, ומאפשרת לכל אלמנט לנשום תוך שמירה על תחושת תנועה.

קטע הקצב מספק בסיס יציב, המעגן את הטון המופנם של השיר.זה יוצר תחושה של משהו בלתי נמנע, המשקף את המשקל הרגשי של המילים. צליל כלי ההקשה פריך אך מאופק, מוסיף מרקם מבלי להכריע את המנגינה. סינת'ים אטמוספריים ואפקטים עמוסי הדהוד מעניקים לשיר תחושה קולנועית, מה שהופך אותו לאינטימי ומרחיב כאחד.

בעיקר – השירה של דמיאנו עוברת ללא מאמץ בין פגיעות כואבת לשכנוע גואה. ההרמוניות המרובדות והאפקטים הווקאליים המהדהדים מדגישים עוד יותר את המשקל הרגשי, ומושכים את המאזין עמוק יותר לתוך האנרגיה המלנכולית אך ההמנונית של השיר.

דמיאנו דוד Next Summer

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just slipped away

So many things I didn't say before you threw it all away

I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid

And nobody really understands

But now I'm dancing to a band with all the demons in my head

[Chorus]

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

And I'll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing's as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

[Verse 2]

"If you love, let ’em go," it's a saying that I heard

But I don't know if it works for me

So if I see you on my street, I know that it was meant to be

Do you still think of me when you're under the sheets?

Or does he give you everything? Yeah

And I can see it on your face that you were happier with me

[Chorus]

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

And I'll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing's as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

[Bridge]

For everything under the sun

Every girl and every drug

It's never gonna be enough

'Cause you were the one

[Chorus]

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

I'll be there to lick your tears

But since you threw away our love

Then maybe something's as good as us

I really hope he breaks your heart next summer

