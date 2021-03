בשיר חדש, מאלבומה הקרוב, Dancing With the Devil… The Art of Starting Over, שייצא ב -2 באפריל, דמי לובאטו שרה על איבוד שליטה בעקבות נטילת מנת יתר ועל הרגע בו היא "כמעט הגיעה לגן עדן". לובאטו מתארת בקול כואב את הדרדרותה שהובילה כמעט למותה בשנת 2018. גם כך התוצאה היתה חמורה עד הרת אסון: התקף לב ושלושה שבצי מוח. מכאן מתחיל המאבק על חייה.

בסינגל החדש שלה, לובאטו פותחת את השיר על הרגע שבו התאוששה: "It’s just a little red wine, I’ll be fine… I’ve been good, don’t I deserve it?" לובאטו מספרת עוד על ההתמכרות שלה להרואין: "התחלתי להשתמש בסם כסוג של בילוי, וברור שלא ניתן להשתעשע עם הרואין. המחשבה כי מעט הרואין זה כמו שתיה של יין אדום היא שגורמת לאנשים ליפול.

לובאטו חשפה, כי בעקבות נטילת מנת יתר, רופאים אמרו לה, שנותרו לה עוד חמש עד עשר דקות לחיות: "רקדתי עם השטן, ללא שליטה / כמעט הגעתי לשמיים, זה היה קרוב ממה שאתם משערים".

דמי לובאטו Dancing With the Devil