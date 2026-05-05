דנה ברגר שרה אמירה כמעט אידיאולוגית מבלי להכביד. המסר: חיים עד הסוף, כאן ועכשיו למרות הכל הטקסט יכול להתפרש גם כברירת מחדל, אבל בכיוון חיובי יותר הוא בנוי סביב בחירות – אם כבר עושים משהו – אז עד הסוף, אם כבר טועים – אז עכשיו, אם כבר אוהבים – אז באמת. שיר שמקדם: חופש, לקיחת סיכונים, נוכחות בהווה, והשורה המרכזית:“אם נותרנו נאהב” היא סוג של מסקנה: בתוך עולם כאוטי – אהבה היא הדבר שנשאר.

המאפיין הבולט בטקסט הוא המבנה החזרתי: (“אם לשנות… אם לחטוא… אם לנסוע…") שיוצר סוג של מנטרה של רשימת ערכים או עקרונות חיים בקצב פנימי . שיר שנשמע כמו “קוד מוסרי” מודרני קליט מאוד, קל לזכירה, כמעט המנוני.

השריקה בתחילת השיר יוצרת תחושת חופש ותנועה (כמעט כמו נסיעה בכביש פתוח), מכניסה את המאזין בקלות, בלי דרמה. הקצב לא איטי מדי ולא קופצני מדי, נותן תחושת זרימה מתמשכת, תומך בתחושת “דרך” או מסע

הביצוע של דנה ברגר מאופיין בפשטות, ישירות, ללא פאתוס מה שיוצר תחושת אמינות (“כוונת אמת”) ונגישות רגשית.

העיבוד לא מנסה לגנוב את ההצגה. הוא תומך בלחן הקליט. זה משרת את השיר כי הפוקוס נשאר על המילים והמסר – פחות מורכבות לירית או מטאפורית אבל איזון טוב בין קלילות לעומק.

ברגר מציעה אמירה חיובית אך לא נאיבית לגמרי, נותנת תחושת כיוון בתוך בלגן. שיר דרך שהוא הצהרת חיים שמרגיש כמו המנון קטן לא בזכות מורכבות או הפקה יוצאת דופן אלא בזכות הפשטות שמצליחה לגעת.

דנה ברגר אם נותרנו נאהב במאי – מאור כהן

אם לשנות

אז את העולם

אם לחטוא

אז בלי רגשות אשם

אם גל אז ירוק

אם לנסוע אז רחוק

אם נעליים

אז קלות

אם לחצות

אז גבולות

אם לעשות אז שלום

אם שלום אז עכשיו

אם נותרנו

נאהב

אם נותרנו

נאהב

אם יש זמן

הוא אוזל

אם לרקוד

אז להשתולל

אם עבר אז לשכוח

אם אסיר אז לברוח

אם גדר

אז חיה

אם להקים

אז שערורייה

אם לנסות אז לטעות

אם לטעות אז עכשיו

אם נותרנו

נאהב

אם נותרנו

נאהב

אם לטעות אז עכשיו

אם נותרנו נאהב

אם לשנות

אז את העולם

אם לחלום

אז עכשיו

אם נותרנו נאהב

אם נותרנו נאהב

