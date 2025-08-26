דנה ברגר מחדשת שיר מחאה עוצמתי, טעון, ואקטואלי (יצא ב-2020 עם פרוץ הקורונה), ודווקא השילוב עם גרסת דאנס אלקטרונית יוצר ניגוד מסעיר בין התוכן הקשה לעטיפה הקצבית.

זהו שיר זעם מייאש שמצביע על הידרדרות של מרחב ציבורי ודמוקרטי: כבר אי אפשר ליצור אומנות חופשית בלי איומים ואלימות. שיח פוליטי ודתי הפך לאלים ומקוטב – גם בשם האל. אי אפשר "לנשום", "לדון", או "לחלום" – מונחים שמייצגים חופש מחשבה וביטוי – בלי להיחשף לזיהום, אלימות או ציניות. הכוח מרוכז בידי מושחתים, שיש להם גם שליטה וגם חסינות.

שורה מפתח: "ירחם השם / השם שירחם" – ביטוי אירוני שמהדהד יאוש, או תפילה כואבת שמובעת כמעט בציניות.

הביטוי הציני "וואלה יופי" חוזר כמה פעמים שמתאר בדיוק את ההפך. הפזמון מחזק את תחושת המחזוריות – שוב ושוב אותו עוול.

למרות שזו גרסת דאנס, המילים חותכות, קצובות, וקל להרגיש בהן מונולוג שזועק החוצה בשפה מדוברת אך טעונה בדיבור ישיר נוקב שיוצר תחושת זעם אותנטי. המסקנה של "אין צודק ואין אשם" – מצב חברתי שבו הכל יחסי, והצדק כאילו אבוד – סוטה מעט מהקו הבוטה. דנה מנסה משפט א-פוליטי שמקהה את עוצמת המחאה.

עם זאת ברגר ישירה, אותנטית, לא מתייפייפת. מצליחה לשלב תוכן נוקב עם הפקה מודרנית. הדיסוננס בין הדאנס לתוכן יכול לבלבל – האם מחאה אמורה להיות רקידה? התשובה נמצאת בשיר המאוד גרובי הזה, שחושף תחושת מחנק, יאוש וחוסר אמון במוסדות ובמרחב הציבורי.

המסר ברור: המציאות חונקת, הצדק אבוד, והשחיתות משתוללת – הוא מתנגן בביט אלקטרוני, כאילו המציאות הזו היא רק עוד טרק למסיבה, וזה ממש לא כך. זהו אחד מהשירים שעוצמתו כשיר מחאה נשמעת רלוונטית וחיונית בהפקה האלקטרונית הזו.

דנה ברגר וואלה יופי

וואלה יופי

כבר אי אפשר לשחק באיזה סרט

שאומר משהו על משהו

ולצאת מזה בסדר

בלי שמישהו יאיים על החיים שלך

בלי שיקראו לך בוגד, שודד

בלי שאיזה שד סוגד ידרוך על החלום שלך

וואלה יופי

אפשר לדחוף, לנאום ולקלל, גם בשם האל

אפשר לרדוף את כל מי שחושב אחרת

כבר אי אפשר לנשום בלי להזדהם

לדון בלי להתלהם

לחלום בלי להסתמם

ואין צודק ואין אשם

ירחם השם

ירחם השם

השם שירחם

וואלה יופי

כבר אי אפשר ללכת ברחוב

בלי לפחד שאיזה מניאק מתאבד

ידפוק לך כדור בראש

תמיד אפשר לחפון איזה ישבן

ולשלם במזומן

בכל עמדה של כוח

יושב איזה מושחת קטן

וואלה יופי

אפשר לדחוף, לנאום ולקלל, גם בשם האל

אפשר לרדוף את כל מי שחושב אחרת

כבר אי אפשר לנשום בלי להזדהם

לדון בלי להתלהם

לחלום בלי להסתמם

ואין צודק ואין אשם

ירחם השם

ירחם השם

השם שירחם

