הקשר בין נשימה לחופש הוא עמוק ועוסק גם בהיבטים גופניים וגם בהיבטים נפשיים. למעשה, לנשימה יש יכולת יוצאת דופן להשפיע על התחושות הפנימיות, על החופש הפיזי שלנו. לנשימה תפקיד חיוני בסיפוק חמצן לגוף ולמוח. זה שמניע של כל תא בגופנו, ומעניק לנו אנרגיה וחיוניות. תחושת החיוניות הזו קשורה לחוויית חופש – כשאנו מרגישים חזקים, ערניים ומלאי חיים, יש לנו תחושה מוגברת של חופש לפעול, להיות יצירתיים ולנוע בעולם באופן פתוח.

נשימה מחזירה אותנו להווה, ובכך מאפשרת לנו להיות נוכחים יותר ולשחרר מחשבות על העבר או העתיד, שעלולות לעורר דאגה או חרטה.

דנה ברגר שרה על נשימה כקטליזטור לתחושת חופש מנטלית מרעשים פנימיים ומציפיות חיצוניות. המנגינה פשוטה, לא מהמורכבות שלה, אבל כוחה בכך שהיא "מסתדרת" בתוך מסגרת קצבית אינטנסיווית, כזו שהופכת את הקריאה לנשימה לצורך דחוף – כמו בניסיון החייאה. נשמעת כמעט חסרת נשימה במסר הזה. שיר שאינו פסגת היצירה שלה, אבל מגיע מתוך יושר ואמת פנימיים, וזה לא מעט.

דנה ברגר רוח חופשיה

רוח חופשיה/ בואי ללב מדבר

בלב פתוח עם כוונה טובה

לנשום

בואי מנגינה/ קלת כנפיים, יקרה

בואי ללב מדבר

לנשום

לא צריך לחכות לעכשיו

הוא כבר כאן/ ביום של שמש

בלילה של סופה

לנשום

בואי אהובה/ אדומת שפתיים, יחפה

בלב פתוח עם כוונה טובה

לנשום

צילום: עדי אורני

דנה ברגר פייסבוק