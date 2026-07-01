"ביי לדאגות" של דניאלה גלבוע הוא שיר העצמה אישי העטוף במעטפת של פופ ים־תיכוני עכשווי. זהו שיר על התבגרות רגשית, בחירה מודעת בעצמך, שחרור מהצורך לרצות את הסביבה ואימוץ גישה מפוכחת לחיים. למרות שמדובר במסר שכיח בפופ העכשווי, גלבוע מצליחה להעניק לו תחושת כנות ואותנטיות באמצעות הגשה מאופקת ושפה יומיומית.
דניאלה גלבוע ביי לדאגות
מרגיש לי ש אני לא צריכה יותר מזה
ואני לא רוצה להתעסק עם מה שלא מתאים לי
אני לא צריכה להתנצל
כבר לא לוקחת שום דבר יותר קשה
לקחתי על עצמי אחרי הכל לשחרר
עושה רק מה שטוב לי
לא חייבת כלום יותר לאף אחד
לא אנלא עוד קלף חזק בשום משחק
הולכת רק בדרך שלי בלי להרגיש חצויה
וככה זה קורה גם אם אנלא רוצה
לקחת את הפוקוס ולדפוק כניסה
אבל זה בא לי טבעי תמיד אמיתי
למדתי להקשיב לי
אז בה בה בה בה ביי לדאגות ומעכשיו ללמוד מטעויות
גם אם זה לא מתאים לי , רק לפי מה שמרגיש לי
אז בה בה בה בה ביי לשטויות לא רוצה יותר לרצות
את כולם חוץ ממני, לא אכפת ממה שאין לי
מרגיש לי ש אני לא צריכה יותר מזה
ואני שמה פס על כל אחד שמנסה שאגשים
חלומות של אחרים
לא אנלא מראה שזה קשה
אני שווה הרבה הרבה יותר מזה
כן אני יודעת
שאי אפשר לדעת
אם לא אספר על זה
יש אחד שלא מוותר יודעת שהוא מלמעלה שומר שאשאר שפויה
חלמתי בערך על כל מה שבא לי שנים שהדרך נראית לא נורמלית אמרתי מספיק תודה