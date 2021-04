מה לדניאלה ספקטור ומוקי ול – Working Class Hero של ג'ון לנון? הקומוניקט מדבר על הולדתו ה-80 ועל 40 שנה להירצחו. סיבה מניחה את הדעת. מה מעבר? אגב, איך לנון התחבר לגיבור מעמד הפועלים? השיר הוא פרשנות / ביקורת על פערים בין מעמדות חברתיים. מבקריו של השיר ציינו שהוא גדל בבית המעמד הבינוני-גבוה על ידי דודתו ואין לו שום זכות לקרוא לעצמו גיבור מעמד הפועלים. בראיון שנערך עם רולינג סטון רק שלושה ימים לפני מותו, הסביר לנון: איש מעולם לא הצליח לקבוע ש "Hero Class Hero' קשור לסוציאליזם.

הם פגעו בך בבית והם היכו אותך בבית הספר

הם שונאים אותך אם אתה חכם והם מתעבים טיפש

״עד שאתה כל כך משוגע אתה לא יכול לעמוד בחוקים שלהם

הם עינו אותך והפחידו אותך במשך 20 שנים מוזרות

ואז הם מצפים שתבחר קריירה

כשאתה לא באמת יכול לתפקד, אתה כל כך מלא בפחד

עוד אמר לנון על השיר הזה: "אני חושב שהקונספט שלו מהפכני, ואני מקווה שהוא מיועד לעובדים ולא למיני זייפנים ומעמידי פנים. הוא מדבר על עובדים ממעמד הפועלים – ממעמד עליון או נמוך שאמורים להגיע למעמד הביניים. אני אומר שזה שיר מהפכני; לא השיר עצמו אלא כשיר למהפכה."

הדואט ספקטור-מוקי באנגלית אינו מוסיף מימד מיוחד כקאבר, אבל קיימת בו כמו גם בקליפ איזושהי אנרגיה יפה, אפילו חגיגית, שמושגת בעיבוד האקוסטי שנוגע בפלמנקו, בקצב מחיאת כפים שתואמת את שיר העם הספרדי, גם בשירה המתכוונת, גם במעבר המלהיב.

*** הוקלט כחלק מפרוייקט מחווה של הליקון מיוזיק וכאן 88 לג'ון לנון

דניאלה ספקטור ומוקי Working Class Hero

As soon as you're born, they make you feel small

By giving you no time instead of it all

'Till the pain is so big you feel nothing at all

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

They hurt you at home and they hit you at school

They hate you if you're clever and they despise a fool

'Till you're so fucking crazy you can't follow their rules

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

When they've tortured and scared you for 20 odd years

Then they expect you to pick a career

When you can't really function, you're so full of fear

A working class hero is something to be

A working class hero is something to be

Keep you doped with religion and sex and TV

And you think you're so clever and…

