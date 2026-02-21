דניאל בן חיים שר שיר של כאב אישי הנובע מהצטברות רגש והופך להתפרצות קולית. השיר לא מתאר אהבה במשבר אלא את החיים אחרי, כשהרגש כבר נגמר בצד השני ונשאר רק בצד אחד.

השיר בנוי סביב פעולה חוזרת – “תקחי ממני”. הדובר לא מבקש שתחזור, אלא שתיקח גם את מה שנשאר. הוא רוצה להיפטר מהזיכרון, לא מהאדם. הבעיה אינה הפרידה אלא העובדה שמעולם לא הרשה לעצמו להיות בתוך הקשר באמת. האהבה מתגלה רק כשהיא כבר איננה. – “הדמעות שהחזקתי / כי פחדתי להרגיש”.

הוא מודה שהחליף עומק ברעש. הקשרים האחרים אינם בגידה הם מנגנון הרדמה – “הרגלים של רווקות האהבות הזמניות”

הפרידה אינה אובדן זוגיות אלא אובדן הגדרה עצמית. הוא לא מתגעגע אליה בלבד, אלא לגרסה שלו שהייתה קיימת לידה.

הטקסט כמעט לא משתמש בזיכרונות קונקרטיים (מקומות, רגעים). במקום זה מופיעים איברים ונוזלים: דם, ורידים, לב, שדים. כלומר: האהבה לא נמצאת בעבר – היא עדיין בגוף. הוא לא זוכר אותה, הוא עדיין חי אותה פיזית. הביטוי “רוקד עם השדים” לא מתאר דיכאון אלא התמכרות לזיכרון.

הבלדה בנויה בהדרגה: שקט, מתיחות הרמונית, התפרצות פזמון ("לבד אני רוקד עם השדים בלילה קר") המבנה ההא שיקוף פעולה רגשית ברורה – כל חזרה לפזמון אינה חזרה סיפורית אלא נפשית, עוד ניסיון להשתכנע שהכאב אמיתי. המלודרמטיות כאן משמעותית. שבור הלב נותן לרגש לרוץ לפניו, כי לאורך הקשר הוא הדחיק.

“לבד” הוא לא שיר על פרידה אלא על איחור רגשי. האדם לא איבד אהבה. הוא איבד את היכולת להרגיש בזמן. ולכן המשבר אינו שהוא לבד, אלא שהוא הבין מה היה רק אחרי שנגמר.

חולשות השיר: ריבוי קלישאות (“שדים”, “חצי בנאדם”), אין פרטים קונקרטיים, ולכן הכאב נשמע אוניברסלי ופחות ייחודי, כשהדרמה הקולית לעיתים מספרת במקום שהמילים יספרו.

דניאל בן חיים מתבסס כאן יותר על פזמון חזק שמתרגם כאב לתחושה גופנית. מבחינה זו – התאמה טובה בין סגנון שירה דרמטי לנושא ההצפה הרגשית

דניאל בן חיים לבד

תקחי את כל אותם פחדים החששות הסיוטים

הלחנים שמתפרקים ים של טקסטים הזויים

את הלילות את הפחדים את הדמעות שהחזקתי

כי פחדתי להרגיש

תקחי ממני הרגלים של רווקות האהבות הזמניות

שלא עושות לי כלום בפנים ניסיתי לשחרר אותך

אבל הכל נזרק לפח את לא חוזרת

לבד אני רוקד עם השדים בלילה קר

לא רציתי שתצאי לי מהלב מהנופים

אני שבור על החיים את עוד זורמת לי בורידים

לבד אני נלחם עם רגשות ואז נשבר

לא רציתי שתצאי לי מהדם מהעולם

את בטח במקום מושלם ואני חצי

חצי בן אדם

תקחי ממני ת׳סרטים את האשמה את השנים

המחשבות הריגושים הזמניים שלא עוזרים

הם רק עושים כואב בפנים את הדמעות שלא שחררתי

כי לא רציתי להרגיש

לבד אני רוקד עם השדים בלילה קר

לא רציתי שתצאי לי מהלב מהנופים

אני שבור על החיים את עוד זורמת לי בורידים

לבד אני נלחם עם רגשות ואז נשבר

לא רציתי שתצאי לי מהדם מהעולם

את בטח במקום מושלם ואני חצי

חצי בן אדם

