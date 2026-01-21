זהו שיר פופ קצבי, מלוטש ומיידי, שממוקם בבירור בתוך המיינסטרים של הפופ־המזרחי העכשווי. הוא עשוי היטב ברמה ההפקתית, אך סובל מתחושת דז׳ה־וו חזקה – הן מוזיקלית והן טקסטואלית. דניאל ג'מל (דה וויס 5) חוזר עם

טקסט העוסק בפרידה לא סימטרית: דובר פגוע מול אישה מתרחקת, בלבול רגשי, האשמה סמויה, והמתנה לגאולה רגשית (“השמש אחרי המבול”). זהו נרטיב מוכר מאוד בז’אנר.

קלישאות לשוניות: "עשן ועננים”, "נורות אדומות”, "מראה על הלב”, "אחרי כל המבול יבוא מחר”– דימויים שחוקים, שמסמנים רגש בלי חידוש. הדובר מציג כאב, אך אינו עובר תהליך. אין התקדמות דרמטית, רק חזרה על אותה עמדה של פגיעוּת מתלוננת.

שורה בולטת אך בעייתית: "אני כותב לך תווים אלוהים” – מנסה להגביה את הדרמה, אך זו נשמעת גדולה מדי ביחס למה שנבנה רגשית קודם לכן.

המוזיקה נשענת על נוסחת פופ־מזרחי מוכרת: קצב ארבעה־רבעים ברור, מהלך אקורדים צפוי, פזמון שנועד “להיתפס” במהירות. העיבוד משרת את השיר אך אינו מוסיף לו אופי ייחודי. אין הפתעה הרמונית, שינוי מבני או רגע של שבירה מהשגרה שיצדיק את שם השיר „יוצא מהקצב” — למעשה, השיר מאוד בתוך הקצב, תרתי משמע.

דניאל ג'מל שר במקצועיות, בקול נעים ורדיופוני, אך הביצוע זהיר מדי. אין סיכון רגשי אמיתי, אין חריקה, אין מקום שבו הקול “נשבר” או חורג מהאסתטיקה המצופה, מה שמחזק את תחושת הגנריות.

"יוצא מהקצב” הוא שיר שעושה את עבודתו: קליט, נגיש, מתאים לפלייליסטים ולרדיו. אך כאמירה אמנותית – הוא כמעט ואינו משאיר חותם. זהו פופ שממחזר תחושות מוכרות בלי לפרק או להעמיק אותן. שיר שמדבר על יציאה מהקצב, אך בוחר להישאר בדיוק במרכזו.

דניאל ג'מל יוצאת מהקצב

אולי תגידי מה עושים

הכל עשן ועננים

הם מסתירים את האמת

שאת לא רואה

כל הנורות האדומות

ואזהרות בערימות

איך שוב נשאבתי בימים

אל הלילות שלך

בואי תספרי לי קצת עלינו

מרגיש לי שבנינו

ראית אותי לא

כמו שראיתי אותך

וכמה העיניים

כמו מראה על הלב

רק תגידי מילה

ואם את הולכת

תשקרי לי שקשה לך בלעדיך

תגידי מה את עוברת

ולמה זה תמיד נופל עליי

ואת יוצאת מהקצב

אני כותב לך תווים אלוהים

מה נשאר

רק לחכות שוב לשמש

אחרי כל המבול יבוא מחר

אז שוב תשתי עם חברים

ותחשבי לרגעים

על כל מה וכל האם היית עושה אחרת

הרי את אף פעם לא טועה

רק עד לפעם הבאה

שאת תפסידי אהבה על עקרונות בשקל



אם מדברים איתך עלינו

תגידי שבנינו ראיתי אותי

לא כמו שראיתי אותך

וכמה העיניים

כמו מראה על הלב

רק תגידי מילה

ואם את הולכת

תשקרי לי שקשה לך בלעדיך

תגידי מה את עוברת

ולמה זה תמיד נופל עליי

ואת יוצאת מהקצב

אני כותב לך תווים אלוהים

מה נשאר

רק לחכות שוב לשמש

אחרי כל המבול יבוא מחר

תיראי אני לא האויב שלך

לא מאהב שלך

למה בסוף את לא חוזרת אלי

שרטי אותי במילים שלך

היה לי טוב תגידי לי שגם לך

ואת יוצאת מהקצב

אני כותב לך תווים אלוהים

מה נשאר

רק לחכות שוב לשמש

אחרי כל המבול יבוא מחר

