דניאל וייס מכור

דניאל וייס שר על החיים בתוך תרבות של עודף – עוד גירויים, עוד רעש, עוד בריחה.

זה שיר שלא מדבר על התמכרות קיצונית, אלא על ההתמכרויות המתפקדות, היומיומיות, שכבר נטמעו בתוך שגרת החיים המודרנית עד שהן נראות נורמליות לגמרי.

הוא לא מאשים “את העולם”, אלא חושף את האדם שבתוך העולם הזה – עייף, מוצף, רעב לאישורים, ובעיקר בורח מעצמו.

רשימת החלטות של “ממחר”: להיגמל מאכילה רגשית, לצמצם מסכים, לקרוא ספרים, לבנות שרירים, לישון מוקדם, לעשות מדיטציה, לאכול אורגני.זאת שפת ה־Self Improvement המוכרת של התקופה: האדם שמנסה “לסדר את עצמו”. אבל ככל שהשיר מתקדם, מתברר שכל ההבטחות האלו הן גם סוג של מנגנון הכחשה. ה“ממחר” החוזר הוא כמעט בדיחה עצובה – תמיד מחר. אף פעם לא עכשיו., וזה בדיוק מנגנון ההתמכרות – הידיעה הברורה מה נכון לעשות, לצד חוסר היכולת הרגשית באמת להשתנות.

הפזמון של השיר מחבר בין תרבות צריכה לבין כאב נפשי – “אני מכור לפופ טוב, לכסף זמין, לכל מה שעוזר לי להדחיק ת׳כאבים”. לא מדובר רק בכסף או בידור אלא בשימוש בהם כחומר הרדמה רגשי.

גם: “לכפיים, העיניים מחפשות ת׳אישורים” משפט שמתאר דור שחי בתוך כלכלה של תשומת לב: לייקים, תגובות, הערכה, חשיפה. הצורך באישור חיצוני נהיה כמעט אינסטינקט קיומי. תרבות ה־wellness והמודעות העצמית

מופיעות כמעט כמו רשימת קניות רוחנית. השיר רומז שגם הניסיון “להשתפר” הפך לפעמים לעוד מוצר צריכה.

“מכור כבד לגמילה” – שורה שחושפת פרדוקס של התקופה: גם הניסיון להיגמל נהיה התמכרות. לפעמים גם זה נהיה עוד מרדף כפייתי. לפעמים השיר קצת “מסמן וי” על כל חרדות הדור: דופמין, קפאין, מסכים, חרדה, אישורים, משלוחים. הרשימה נהיית כמעט צפויה מדי כאילו כותבי השיר רוצים לוודא שהם נוגעים בכל תסמיני התקופה, יותר מודעות עצמית ברשת מאשר שירה עמוקה באמת, אבל דווקא הישירות הזאת גם תורמת להזדהות הרחבה שלו.

דניאל וייס לא מנסה להיות פיוטי מדי, וזה דווקא כוחו. החומריות בשיר יוצרת תחושה של חיים אמיתיים, לא של פילוסופיה באוויר. ואז מגיעה שורה כמו: “על הספה אני מעבדה / נותן עבודה בלייצר לי אשמה” – רגע גם אירוני,

גם עצוב, וגם מאוד מודרני.

הבחירה בבלדת רוק עם השפעות גוספל יוצרת תחושה של וידוי כמעט כנסייתי – שירה גדולה ופתוחה, הרמוניות קוליות שמרגישות כמו מקהלה פנימית, עלייה רגשית בפזמון ומתח מתמשך שלא באמת נפתר.

הגוספל יוצר תחושה של חיפוש גאולה, אבל שלא כשירי גוספל קלאסיים אין כאן גאולה – רק מודעות עצמית, והפער הזה יוצר את הכאב של השיר.

“מכור” הוא שיר על דור שמתפקד כלפי חוץ אבל חי בפנים בתחושת הצפה מתמדת של ההתמכרות להסחות דעת, עייפות נפשית, תרבות האישורים. הפער בין האדם שאנחנו רוצים להיות לבין מי שאנחנו בלילה מול עצמנו. הטקסט יומיומי, פשוט ולא מתייפייף. המוזיקה נותנת לשיר תחושת וידוי גדולה וסוחפת, וזה בדיוק מה שהופך אותו לכל כך אפקטיבי. זה לא שיר שמציע פתרון אלא שמכריח להסתכל במראה.

דניאל וייס מכור

ממחר מתחיל גמילה מאכילה רגשית פרועה

שוטף מיד את הכלים המלוכלכים

ומקטין את הצפייה שלי במסכי גלילה

מבלה יותר בחברתם של אנשים

ממחר אני משקיע בכתיבת שירים

קריאת ספרים בניית שרירים

לשבת קצת עם חברים

תמיד אסוף עומד זקוף כמו הרומאים

אני מכור לפופ טוב, לכסף זמין

לכל מה שעוזר לי להדחיק ת׳כאבים

מודה אני מכור ללופים רגשיים

‏לכפיים, העיניים מחפשות ת׳אישורים

חושב אני גיבור גדול של השיוויון

הצדק בעיניי הוא הפרמטר העליון

והאגו סופו כמו של בלון

דעות מנופחות שנזרקות כמו עוד עיתון

‏ממחר ישן מוקדם, מאזן ת׳דופמין בדם

‏ממחר אני נרגע עם קפאין

וכל בוקר מדיטציה מניפסטינג אפרמציה

‏מבשל בבית רק אורגני וטרי

איך הבטן מתהפכת מחפשת מפתחות

או חור קטן כדי לטשטש ת׳רגשות

קול ששון וקול שמחה זה קול הולך ונעלם

הביקוש לחרדה לא מסתיים אף פעם

אני מכור לפופ טוב, לכסף זמין

לכל מה שעוזר לי להדחיק ת׳כאבים

מודה אני מכור ללופים רגשיים

‏לכפיים, העיניים מחפשות ת׳אישורים

חושב אני גיבור גדול של השיוויון

הצדק בעניי הוא הפרמטר העליון

והאגו סופו כמו של בלון

דעות מנופחות שנזרקות כמו עוד עיתון

מכור למתוק, למלוח

לקבוע אימון ובסוף לנוח

על הספה אני מעבדה

נותן עבודה בלייצר לי אשמה

מכור אני למשלוחים לויכוחים

‏לחסכים שלי מהילדות

‏מכור של עבדות לתהילה

מכור כבד לגמילה

לכסף זמין,

לכל מה שעוזר לי להדחיק ת׳כאבים

מודה אני מכור ללופים רגשיים

‏לכפיים, העיניים מחפשות ת׳אישורים

חושב אני גיבור גדול של השיוויון

הצדק בעניי הוא הפרמטר העליון

והאגו סופו כמו של בלון

דעות מנופחות שנזרקות כמו עוד עיתון

