היא על ברכיה, מנופפת באקדח, זקוקה לשמוע קול כנגד שתיקתה המהדהדת. לא רוצה לבזבז את זמנו, רק שיאמר לה שהיא בסדר. היא מודעת לטירוף, אבל בלתי נמנע. דניאל נץ נמצאת לחלוטין בתוך סערת הנפש בשיר הקצבי הזה, המנגינה כמו גם ההפקה נשלחים ברגע זה לחוצות לונדון וניו-יורק. מענין אם הקול יגיע משם ויאשר שמדובר בכישרון נפלא. למעשה – מוסיקת פופ נפלאה, אותנטית – נוגעת בנקודות הרגישות שמאחורי הזעקה.

המעבר בין העוצמה הדרמטית לשירה מלוחשת ב – The queen is naked/ Is my body borrowed (or) taken כמו בונה את השיר מחדש ומעצים בהמשך את הדיאלוג בינה ובין עצמה, קולות שמתרוצצים בתוכה, חושפים את פגיעותה. מורכבות המוסיקה היא פס הקול התואם את רמות הרגישות והשבריריות שלה. הצליל עכשווי, ולא מטעם אופנתי, אלא כחלק אינטגרלי מהקונטקסט של השיר. דניאל נץ. תרשמו. אני רשמתי.

דניאל נץ The Queen Is Naked במאי: אלון דניאל

Oh i need a voice/ To answer my echoing silence

Waving my gun/ I’m on my knees

Can you see me

Oh i need a voice/ To answer my echoing silence

Red lipstick smile/ Diamonds and pearls

Do you love me/ Do you love me

Tell me i’m doing fine/ Tell me i’m doing fine

I don’t want to waste your time

And the crowd goes wild/ The crowd goes wild

The queen is naked/ Is my body borrowed (or) taken

I know it’s unreasonable/ But it’s unavoidable

Waving my gun/ I’m on my knees

Can you see me/ I couldn't feel less loved

Oh i need a voice/ To answer my echoing silence

Waving my gun/ I’m on my knees

Can you see me

Oh i need a voice/ To answer my echoing silence

Don’t stand too close/ You’ll smell my sweat

Will you love/ Do you love me

דניאל נץ פייסבוק