דניס קינג שרה שרה ווהן ודיוק אלינגטון

היא הגיעה לשיר שירים של שרה ווהן ושל דיוק אלינגטון. מי שחיפש את שרה ווהן העכשווית אצל דניס קינג – לשווא חיפש. הן שונות, או כמו שאמר מפיק הערב, ברק וייס, את ווהן אי אפשר לחקות, כמו ששום זמרת ג'אז אינה יכולה להיות אלה פיצג'רלד או בילי הולידיי. דניס קינג היא זמרת ג'אז בזכות עצמה. שמעתי אותה שלוש וחצי שעות במועדון גריי עם הרכב ישראלי מצוין, וחזרתי להתענג על ג'אז מיינסטרים, מהסוג שעשוי מחומרים משמרים.

בדניס קינג, ילידת פילדלפיה, יש השילוב של קול חם וקטיפתי, המגע הרומנטי ותיחכום ההגשה המאפיינים זמרת ג'אז טובה במיטב המסורת. קינג ניחנת ביכולת עמוקה להבין ולפרשן את השירים אותם היא שרה – אותה יכולת נדירה של Stroytelling – אומנות הסיפור, ההופכת זמרת "רגילה" לזמרת גדולה. דניס קינג שרה סטנדרטי ג'אז עם נגיעות של בלוז, סול ואפילו גוספל בקול ייחודי. לעיתים היא סווינגית, לפעמים מלאת נשמה. היא זמרת שמדלגת על וירטואוזיות קולית לטובת המילים. באחד הראיונות איתה היא אמרה: "אני זמרת של טקסט, לא מעוניינת בהתעמלות ווקאלית. אני רוצה לשמוע את הסיפור של השיר".

הסגנון המסורתי של שירת הג'אז קרוב ללבה. בלי גימיקים, בלי פירוטכניקה, רק התמקדות אינטנסיבית במנגינה ובתוכן הלירי. זה לא רק סטנדרטים של שרה ווהן או דיוק אלינגטון. תנו לה לשיר שירים של בילי הולידיי, אלה פיצג'רלד או קאברים של גלדיס נייט או אריתה פרנקלין, והיא תטביע את הלב והנשמה שלה בכל תו.

היא פתחה ב – I Feel Pretty של לאונרד ברנשטיין מתוך "סיפור הפרברים". כבר כאן בלטו – השליטה, הפרייזינג שלה, היכולת לרענן את הישן. יונתן ריקליס בפסנתר הוביל את המעברים בשיר, ונראה כי קינג הרגישה לגמרי בבית עם ההרכב שניגן לצידה. היא שרה Key Largo, שיר שעליו שרה ווהן חטפה ביקורת בגלל שהוא שימש פרסומת. היא שרה ברגש וברגישות Send in the Clowns (הכניסו את הליצנים) של סטפן סונדהיים מתוך המחזמר "מוסיקת לילה זעירה".

הטיפול שלה בסטנדרט The nearness of You היה דוגמא לשירת בלדה ראויה לחיקוי. כנ"ל In a Sentimental Mood. שי זלמן, ג'ס קורן, אורן הארדי ויונתן ריקליס העניקו ערכים מוספים ל – Caravan הקצבי, ול – (It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing ל – Duke's Place, השיבו רוח סווינגית ערה חדשה במפרשיהם.

ללא ספק: הרכב סולידי ומיומן של נגני ג'אז ישראלים שסייע להפוך את הערב למענג עד מלהיב.

דניס קינג – שירה; יונתן ריקליס – פסנתר; אורן הארדי – קונטרבס; שי זלמן – תופים, ג'ס קורן – סקסופון

צילומי סטילס: מרגלית חרסונסקי

סט ראשון (שרה ווהן)



1. Speak Low (trio)

2. I feel pretty

3. Misty (with Jess)

4. Black Coffee (with Jess)

5. Polkadots and Moonbeams

6. Key Largo

7. Send in the Clowns

8. The nearness of You

9. I Cried for You

10. Back to the Chicken Shack

סט שני (אלינגטון)



1. Take the A Train

2. Satin Doll

3. In a Sentimental Mood

4. Caravan

5. Solitude

6. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)

7. Don't Get Around Much Anymore

8. Duke's Place

I feel pretty

Key Largo

The nearness of You

. I Cried for You

. In a Sentimental Mood

Satin Doll

Caravan

It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)

Don't Get Around Much Anymore

Duke's Place