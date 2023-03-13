כי עם הזמן הכל חולף, שר ליאו פרה הצרפתי. החיים חולפים כמו הבל. ימינו כצל – אמר קהלת. גם לדני ליטני יש תובנה על הזמן שחולף. רועי מכלוף כתב לו שיר המסכם מסלול חיים לקראת יום הולדתו השמונים, ואחרי טראומת איבוד השמיעה (*)

בשיר שובצו מילים משיריו – משבר אמון, יחס חם. החריזה מוכוונת ותפורה, כאשר בסופו של השיר, שנע על על רקע הייאוש מהעכשיו, ליטני עדיין מייחל לאור בקצה מנהרת החיים: ו"תעשה שהכל ייגמר לאט" ,ו"יש שם אור דולק/ יש שם בית זה אני ואת".

הטון והחספוס משדרים את הדכדוך. אותות הגיל בקולו – מעצימים את האותנטיות של הוידוי. המוסיקה משרטטת הלך רוח בנוסחי הפולק-בלוז בליווי מפוחית. עם הזמן הכל חולף. דני שר בכאב. המפתיע הוא, שגם אם קולו לא כתמול שלשום, עדיין אף אחד ללא ייקח ממנו את מה שיש לו, ובשיר הזה זו עדיין הנשמה ששרה ומשאירה את האור שלו דולק.

*** דני ליטני עבר לאחרונה ניתוח בו הושתל לו שבב באוזן המסייע לנו לשמוע דיבור בלבד, אבל הוא אינו יכול לשמוע צלילים ומוזיקה. והנה, כאשר פנה אליו המפיק המוזיקלי טל פורר עם הצעה לכתוב ולהקליט שיר חדש בביצועו – ההתרגשות הייתה עצומה. למרות שלא יוכל לשמוע את השיר עצמו, עדיין בחר להקליטו. רועי מכלוף שקיבל את משימת כתיבת השיר החדש לליטני, סיפר על האתגר: "התהליך היה מרגש במיוחד בשל העובדה שקודם כל מדובר בדמות אגדית בתרבות המוזיקלית של ישראל ובשל המצב הבריאותי המורכב שלו שמאתגר את כל הסיטואציה. לילה אחד נדלק ניצוץ והמילים התחילו לרוץ, ובין מילות השיר נשזרו הקלאסיקות הגדולות של דני. שמחתי והתרגשתי מאוד לגלות שדני אוהב את השיר, ומתוכנן להיכנס להקליטו".

דני ליטני אם הכל חולף

עברתי כבר כאב, עברתי פחד/ ויש המון לבד, פחות ביחד/ צחקתי מהלב, ביום של נחת/ היום קשה לתת, קשה לקחת

כל אחד תפס כיוון/ עף הזמן, משבר אמון/ מה ביקש הבן אדם/ לב אוהב ויחס חם.

החיים רצים ממול/ ואני מרגיש כבול/ בשרשרת של הזמן/ כנראה שאין

לאן… לאן/ אם הכל חולף תעשה שייגמר/ לאט… לאט../ יש שם אור דולק/ יש שם בית זה אני ואת

הייתי בקצה..וגם למעלה/ ואין כאן כוכבים יש רק בלילה

הרעש נעלם..גם הצלילים רובם/ ואיך שלא יהיה.. המשכתי הלאה

כל אחד תפס כיוון/ עף הזמן, משבר אמון/ מה ביקש הבן אדם/ לב אוהב ויחס חם.

החיים רצים ממול/ ואני מרגיש כבול/ בשרשרת של הזמן/ כנראה שאין

לאן… לאן/ אם הכל חולף תעשה שייגמר/ לאט… לאט../ יש שם אור דולק/ יש שם בית זה אני ואת

