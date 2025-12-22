השיר בנוי על אירוניה מובהקת: דני סנדרסון ששר ללא הרף על כך שאין לו מה לומר. זהו פרדוקס סנדרסוני קלאסי – ככל שהוא מפרט יותר על רצונו לומר משהו חשוב, כך מתחדדת הריקנות של עצם האמירה. המשפט החוזר "אני רק רוצה לומר דבר קצר / אין לי מה לומר” הופך למוטו שמלעיג בעדינות על הצורך האנושי (ובעיקר הציבורי) לדבר גם כשאין באמת תוכן.

השיר מציג פנטזיה של הדובר:"לעמוד על הדוכן / מגוהץ ומסוגנן”, "מדבר בקול מורם מעם”, "משופע בתובנות”. אלה תיאורים של איש ציבור, פקיד, נואם, אולי פוליטיקאי או אינטלקטואל מדופלם. אך כל הסממנים החיצוניים – הבגדים, הדוכן, הטון הסמכותי – מתגלים כקליפה ריקה. סנדרסון מבקר כאן תרבות של דיבור רהוט ללא עומק, של סמכות שנובעת מצורה ולא מתוכן.

הומור השיר אינו בצחוק קולני אלא באבסורד מצטבר. באמצע השיר יש רגע מפתיע של רוך: "אני לא חשבתי לעצמי / שבשתיקה אני נגוע”. זהו שינוי טון – השתיקה כבר לא מוצגת רק כחסרון או ככישלון, אלא כמצב קיומי, אולי אפילו כהשלמה. הוא נהיה "יותר רגוע” – אמירה שמרמזת על בגרות, ועל פער בין הדני בן ה-20 שכתב את הרעיון, לבין הדני המבוגר שמשלים אותו היום.

העובדה שהשיר נכתב לפני כ-50 שנה והושלם רק כעת (מידע ששאבתי מדף המידע) מעניקה לו רובד נוסף:אז – צעיר שמרגיש שאין לו קול או סמכות. היום – יוצר מרכזי, אייקון תרבותי, שמרשה לעצמו לומר: גם אחרי חיים של יצירה, לא תמיד חייבים לומר משהו. במובן הזה, השיר נעשה כמעט מטא-אמנותי: דני סנדרסון, אחד מכותבי השירים החשובים בישראל, שר שאין לו מה לומר – וזוהי כשלעצמה האמירה.

המוסיקה פופ גיטרות קליל – מנוגד לתוכן ה“כבד” לכאורה. הרמוניות קוליות שמזכירות את "כוורת"– יוצרות תחושת משחק, קריצה, אי-רצינות מכוונת. המוזיקה לא מנסה לרגש או לדרמט – היא מחייכת, וזה מה שנותן לשיר את כוחו.

"לו היה לי מה לומר” הוא שיר על ריקנות של דיבור ציבורי, על הפער בין סמכות לתוכן והשלמה בוגרת עם שתיקה. זהו שיר שמוכיח שדווקא אמירה על חוסר אמירה יכולה להיות חדה, חכמה ורלוונטית – במיוחד כשהיא מגיעה מיוצר כמו סנדרסון שמזוהה יותר מכל עם מילים, הומור וקול ייחודי.

דני סנדרסון לו היה לי מה לומר

לו היה לי מה לומר

לו היה לי מה להגיד להגיד

הייתי קצת יותר חכם

הייתי קצת פחות פקיד

אם הייתה לי הזדמנות

לא לומר מילה של שטות

לעמוד על הדוכן

מגוהץ ומסוגנן

אני רק רוצה לומר דבר קצר

אין לי מה לומר

לו הייתי איש חשוב

מדבר בקול מורם מעם

משמיע בפירוט מושלם

כיצד, מדוע ולאן

מפזר מרגליות

משופע בתובנות

בקולי הסמכותי

משתף את משנתי

אני רק רוצה לומר דבר קצר

אין לי מה לומר

אין לו, אין לו מה לומר

אין לו, אין לו מה לומר

אין לו, אין לו מה לו מה לומר

אני לא חשבתי לעצמי

שבשתיקה אני נגוע

ועם כל הזמן שברשותי

נוטה להיות יותר רגוע

לו היה לי מה לומר….

אם הייתה לי הזדמנות

לא לומר מילה של שטות

לעמוד על הדוכן

מגוהץ ומסוגנן

אני רק רוצה לומר דבר קצר

אין לי מה…

אין לו, אין לו מה לומר

אין לו, אין לו מה לומר

אין לו, אין לו מה לו מה לומר

