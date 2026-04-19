דני סנדרסון מסביב למדורה פסטיבל הפסנתר 2018

המופע “מסביב למדורה” של דני סנדרסון במסגרת פסטיבל הפסנתר 2018 הוא דוגמה מרתקת לאמן ותיק שבוחר להתיישב ולשיר עם חבורתו – לא כדי להמציא מחדש, אלא כדי לחשוף שכבות שהוסתרו במשך שנים תחת עטיפה של פופ־רוק.זה לא עוד “מופע אקוסטי”.. זה ניסיון להחזיר את השירים למצבם הראשוני. נע בין נוסטלגיה לגילוי מחדש.

הבחירה באקוסטיקה עושה כמה דברים: שירים כמו “מדינה קטנה” או “מזל דגים” מקבלים פתאום איכות כמעט פולקית, פחות גרוב — יותר מלודיה, וזה מייצר רעננות.

החלק המעניין: שירים נדירים/פחות מוכרים, חומרים שלא עברו “ליטוש תעשייתי”. סנדרסון מציג לא רק את הלהיטים אלא גם את ה”שוליים” שלהם. למשל:“בואי מותק” המושר באקפלה (בלי עיבוד – רק קולות) חושף: עד כמה הוא עובד גם בלי “קישוטים”.

אורחים והומור: טל טלמון ב“סיפור חיי”, חיקוי של יהורם גאון ע״י רון זילברשטיין, סנדרסון לא מוותר על הומור אבל זה מינון אחר פחות “סקצ’ים”, יותר קריצה. שילוב נכון בין מוכר לנדיר, אינטימיות אמיתית, לא מלאכותית.

בשורה תחתונה: תחושת אירוע חד־פעמי, הקסם תלוי מאוד ברגע – פחות ניתן לשחזור. "מסביב למדורה” היה מופע של אמן שלא צריך להוכיח כלום, ולכן מרשה לעצמו להוריד ווליום. לא חגיגה של להיטים — אלא שיחה מוזיקלית עם הקריירה עצמה.

להקה: הילי בוימל, כפיר בן ליש, אורית שלום, עידו זלזניק, כפיר בן ליש, מיקי ורשאי ויונתן גיטלמן

השירים במופע: למה, מדינה קטנה, טיפה של הבנה, אור, מכאן הדרך, ילד מזדקן, תום אהרון עולה לבמה, ביום ובלילה, זאת שמעל לכל המצופה, מזל דגים, סיפור חיי – עם טל טלמון, שיר מלחים, כחול ים תיכון, לא יפריד דבר, בשדה ירוק, סיבה לחיות, רון זילברשטיין בחיקוי של יהורם גאון, בואי מותק, רוני, חתונה

