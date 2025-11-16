דפש מוד Ghosts Again בהופעה במקסיקו סיטי

"Ghosts Again" מהאלבום Memento Mori זכה לשבחים רבים כאחד הסינגלים החזקים ביותר של דפש מוד. זוהי גרסה מההופעה לקידום האלבום שנערכה במקסיקו סיטי. השיר מאפיין התערובת האופיינית ללהקה של מלנכוליה, תקווה ושלווה קיומית – המזכירה את כתיבת השירים מתקופת ה-Violator אך עם הבגרות של הצליל המאוחר יותר שלהם.

הביקורות מדגישות את הטון הסותר: קצב אופטימי וקווי גיטרה מלודיים התומכים בטקסט על תמותה וקבלה. הגדירו אותו – השיר המרומם ביותר של הלהקה מזה עשרות שנים. מבקרים מדגישים את ההפקה הנקיה של ג'יימס פורד שנשמעת , פחות תעשייתית בהשוואה לאלבומים אחרוניםף מונעת באלקטרוניקה חמה ובקצב פשוט אך יעיל.

הטקסט פואטי בפשטותו: קבלת המוות במקום פחד שורות כמו "Wasted feelings, broken meanings" הן מינימליזם דפש מודי טיפוסי – היכולת האופיינית של הלהקה לומר הרבה במעט מאוד מילים.

המעריצים שיבחואת השיר במילים כ: "הסינגל הטוב ביותר שלהם מזה 20 שנה", "יורש רוחני ל-Enjoy the Silence", "שיר מרפא בעידן כבד".



