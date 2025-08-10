מה השמחה? יש מקום לשמחת מזרח-מערב שכזו בימים טרופים אלה? הי בה בה בה בה בסוף השיר אפילו לוקח להרקדה. אסקפיזם? מצד שני, יש פרויקט מחווה חדש לדקלון ולצלילי הכרם, וכאן נכנסת שורה ארוכה של מצדיעים שששירתן מסומפלת לקולו של דקלון, והסנונית הראשונה הראל סקעת שמצטרף לשירו של אביהו מדינה בהתלהבות . מי שמחפש "צידוק" לחיבור – סקעת ישלוף מסמכים על השורשים התימניים שלו.

זהו שיר מחווה פיוטי לרוח שבת המלכה כפי שהיא מתבטאת בשכונה מסורתית מזרחית — מקום שבו המסורת, הפיוט והשבת שזורים בחיי היומיום. הדובר מתאר את סיורו בעיר בערב שבת. דרך הליכתו, הוא שומע מבתי השכנים פיוטים וניגונים שמבטאים את כניסת השבת ואת הקשר של כל בית ובית למסורת ולפיוט. ההליכה הפיזית ברחוב מלווה בצלילים שבוקעים מהבתים – כך נוצרת תמונה קולית-ויזואלית של השבת שמחלחלת בכל פינה.

מילים כמו "פיוטי שבת", "יצו חסדו", "אוהל יעקב", "מחיה כל נשמה" – שואבות מן הפיוטים המסורתיים והשפה התנ"כית. בשיר דימויים מטאפוריים:כמו "וינצרכם כמו בבת" (עין) – לקוח מ"דרור יקרא", רומז לשמירה אלוהית. שמם של פיוטים ידועים משובצים בתוך השיר ("דרור יקרא", "אדון הכל").השבת מוצגת כשיא של השבוע – זמן של מנוחה, רוחניות, שירה וחיבור בין אדם לאלוהיו ובין אדם לקהילתו.

השיר מבקש לחגוג את היופי שבמסורת היהודית-מזרחית, את הכוח של השבת כזמן של אחדות, שירה ורוחניות, ואת התחושה של בית ושייכות. הוא גם מעביר געגוע לעולם פשוט ואותנטי, שבו קול הפיוטים מהבתים הוא הסימן הכי חזק לכך שיום שישי הגיע.

צלילי הכרם, נותנת לשיר של אביהו מדינה, מאבות הזמר המזרחי-ישראלי,נופך אותנטי ועממי. המוזיקה מבוססת על מקאמים מזרחיים ומסורת של שירה ביתית ושכונתית — שמאפיינת את התרבות המזרחית בארץ. התחברותו של סקעת אינה יותר מאשר משב רוח קל לביצוע המקורי, שמוציא אותו מחלקת המאוולים המקורית שבה. ה" הי בה בה בה בה" בסיום לא ממש תוןרם לאותנטיות של השיר.

דקלון והראל סקעת יום שישי הגיע

יום שישי הגיע ומה טוב חלקי

אסבב בעיר לשוח כדרכי

מחלון ביתו של החכם נבון

פיוטי שבת נשמעים באון

פיוטי שבת נשמעים באון

דרור יקרא לבן עם בת

וינצרכם כמו בבת

דרור יקרא לבן עם בת

וינצרכם כמו בבת

נעים שמכם ולא יושבת

שבו ונוחו ביום שבת..

פניתי והלכתי במורד הרחוב

עד הכרם באתי אוהל יעקב

מחלון ביתו של מורי בן טובים

בקול מסלסל הוא ובניו עונים

בקול מסלסל הוא ובניו עונים

אדון הכל מחיה כל נשמה

אדון הכל מחיה כל נשמה

יצו חסדו לבת נדיב חכמה

יצו חסדו לבת נדיב חכמה

וצלילים של ערב יום שישי בטוב

בדרך ילווני בסמטה ורחוב

מחלון ביתו של רבי משה לייב

הניגון קולח גובר ומתלהב

הניגון קולח גובר ומתלהב…

צלילי הכרם פייסבוק