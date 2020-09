Go נחשבת ההקלטה המשובחת ביותר של דקסטר גורדון משנת 1962. זהו ג'אז של צליל בהיר, מלא ובטוח בנגינתו. בגדול, דקסטר הוא כמעט התגלמות ה – cool jazz בסגנון הנגינה שלו. מעיד מי שמעיד כי התקליט מעורר כמעט את הרגשה להיות במועדון ג'אז בשעות הלילה המאוחרות בניו יורק בשנות ה -60.

התקליט שהוקלט בשנת 1962 עבור Blue Note מוצא את דקסטר גורדון (סקסופון טנור) במצב רוח רחב ידיים שיתוף נגני ההרכב. מנגנים איתו סוני קלארק (פסנתר), בוץ' וורן (בס) ובילי היגינס (תופים).

ההקלטה נערכה זמן קצר לפני יום הולדתו הארבעים ציינה את אלבומו העשירי כלידר מנהיג, (הראשון היה בשנת 1947). הוא מכיל 6 קטעים ם בסך הכל וכולם מצוינים. האלבום מדגים את מיומנותו של דקסטר גורדון כנגן סקסופון בעל יכולת להפוך את המוסיקה לנגישה. משנות ה-60 הוא פיתח סגנון מלודי עשיר, ברור ומחשמל, צליל שנלמד גם ע"י ענקים כמו ג'ון קולטריין וסוני רולינס.

Dexter Gordon – tenor saxophone

Sonny Clark – piano

Butch Warren – bass

Billy Higgins – drums

Cheese Cake

I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry

Second Balcony Jump

Love for Sale

Where Are You

Three O'Clock in the Morning