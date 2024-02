אני מחפש בנרות הרמוניות פולק כאלו, אולי משום שבלוטות הנוסטלגיה שלי עדיין פעילות. לא יודע מי הם דרו ומיילו. לפי השיר הזה ארצה לקבל עוד מנה מוסיקלית מהמוסיקה שהם מציעים.

פרחים מסביבנו פורחים/ וציפורים בשמיים

כשהזמן עוצר ואנחנו כאן ביחד

זה מרגיש כאילו אנחנו טסים/ מעל הים

זכור שאנחנו/ התרחקנו ורצנו במעגלים אבל עכשיו

אני רואה אותך

שיר על מעגל יחסים שמתחדשים במישור על זמני ומנצחים את השגרה. באנגלית זה נשמע אקוסטי למהדרין, בנוסחי אולד סקול נדירים בתקופתנו. קסמה של המוסיקה שנשמעת שמימית. יש משהו פשוט ואמיתי בז'אנר הזה שנקרא Contemporary folk music, זה שהזמן לא פגע בו, ודרו (גלית דרויאן גנור) את מיילו (מיילו טיש) שוחים בו בתנועות כאילו הוא טבוע בהם. ההרמוניה הטונאלית הפונקציונלית מעוטרת בצלילי הגיטרה של גיטריסט הג'אז המצוין דן בן ליאור, שהם חלק ממארג האווירה השמיימי של השיר. יש כאן מהלכים שמייצרים טוהר שירה וכוונה פנימית. זה לא רק ה – I see you, אלא גם ה – I feel you.

דרו ומיילו I See You

Flowers around us are blooming/ And birds in the sky

When time stops and we're here together

It feels like we're flying/ Over the sea

Remember that we/ We drifted apart and we ran in circles but now

I see you

Na na na na…

Life can take you to places/ You never thought you will go

And it's hard to get up and rise/ From the valley below

When we're over the sea/ The clearer you see

You don't have to worry/ When you got me on your side

'Couse I see you

Na na na na…

And I know you/ and I need you/ And I feel you

Yeah I see you/ Yeah you know me/ Yeah you need me

Can you feel me/ You see me.

דרו ומילו פייסבוק