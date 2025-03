לינקין פארקUp From The Bottom

לינקין פארק משתפים בסינגל חדש Up From The Bottom. השיר החדש הוא אחד החדשים הראשונים של הלהקה מאז שהם הוציאו את אלבום הקאמבק שלהם 'From Zero' בשנה שעברה. השיר גם מסמן חידשו היצירה מאז מותו הטרגי של הסולן צ'סטר בנינגטון, בהשתתפות אמילי ארמסטרונג (Dead Sara) שהצטרפה כזמרת החדשה שלה. "אתה גורם לי לחכות כאן כל כך רחוק למטה, בוהה מלמטה, למעלה מלמטה", שרה ארמסטרונג

זהו אחד משלושת השירים החדשים שייכנסו למהדורת הדלוקס של האלבום הנ"ל, כמו גם חמש גרסאות לייב של שירים שבוצעו בהופעות השל הלהקה במהלך החודשים האחרונים. השיר נכתב בזמן שהלהקה הייתה ב-'From Zero World Tour' המאסיבי שלהם.

לינקין פארק Up From The Bottom