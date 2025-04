האזינו לסינגל החדש של לנה דל ריי Henry Come On

לנה דל ריי משתפת בשיר חדש שמימי, עם נגיעת קאנטרי 'Henry, Come On' שייכלל באלבומה העשירי, 'The Right Person Will Stay', המהווה אלבום המשך לאלבומה משנת 2023 'Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd'. שעתיד לצאת ב-21 במאי. דל ריי אמרה ש-The Right Person Will Stay שואב השראה מסגנון מוסיקת הקאנטרי. בראיון ל-Vogue בשנה שעברה, היא שיתפה שהאלבום לא יהיה "סטייה משמעותית" מעבודתה הקודמת, והוסיפה שזו תהיה "הפקה קלאסית של קאנטרי או מוסיקה גותית דרומית".

המוסיקה של דל ריי מאופיינת בדרך כלל באווירה המלנכולית, הנוסטלגית והקולנועית שלה. : השירים שלה עוסקים לרוב באהבה הרסנית, ייאוש, בדידות, תהילה, דימוי עצמי ומוות. יש בהם שילוב של רומנטיקה אפלה עם ביקורת על התרבות האמריקאית.

המוזיקה שלה כמעט תמיד איטית, דרמטית ותחושתית, עם הפקה שמזכירה פסקול של סרט ישן או חלום מוזר. הרבה פעמים תמצאי שימוש בכלי מיתר, פסנתר, וקולות רקע נשיים שמוסיפים לאווירה.

לנה משלבת את המוזיקה שלה עם זהות ויזואלית ייחודית – איפור רטרו, וסגנון לבוש שמאזכר את הוליווד הישנה. ללנה יש קול נמוך, חם ולעיתים כמעט לוחש. היא מרבה להשתמש בטכניקות שירה שונות – לעיתים היא שרה בצורה כמעט תיאטרלית, ולעיתים בקול חלש, אינטימי ושברירי.

בין אלבומיה הבולטים: Born to Die (2012): האלבום שהביא לה תהילה עולמית עם להיטים כמו “Video Games” ו-“Summertime Sadness”.

Ultraviolence (2014): אלבום קודר יותר עם הפקה רוקיסטית שונה מהפופ של האלבום הראשון.

Norman Fucking Rockwell! (2019): נחשב על ידי רבים לשיא היצירתי שלה – אלבום בוגר, עמוק ורגיש מאוד.

