ניק קייב משתף קאבר ל-'La Vie En Rose' של אדית פיאף מהפסקול של ג'ק אנטנוף ל-The New Look.

הביצוע הנפלא של סולן להקת Bad Seeds לשיר הופק על ידי אנטנוף עבור הדרמה ההיסטורית החדשה שיצר טוד א. קסלר, שמוצגת ב-Apple TV.

השיר המקורי שוחרר כסינגל בשנת 1947, הגרסה המקורית של 'La Vie En Rose' הפכה לדף הראשון בתעודת הזהות האומנותית של של פיאף. המילים מבטאות את האושר במציאת אהבת אמת, ומתייחסת לאנשים שהתמודדו עם קשיים במהלך מלחמת העולם השנייה.

מעל 10 פרקים, The New Look מספרת את סיפורו של אייקון האופנה כריסטיאן דיור ובני דורו, כולל קוקו שאנל, פייר בלמיין וכריסטובל בלנסיאגה, וכיצד שגשגו על רקע את זוועות מלחמת העולם השנייה בהשקות של אופנה מודרנית.

הפסקול בן 10 השירים לסדרה יכלול קאברים לרצועות מתחילת עד אמצע המאה ה-20 של אמנים עכשוויים.

החיים בוורוד La Vie en Rose הגרסה המקורית וגרסאות אחרות

ניק קייב La Vie En Rose