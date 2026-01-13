הפשטות היא הכוח. זה שיר שנשמע כמו משהו שתמיד היה כאן, גם אם הוא חדש. "האחיות" – זוהר גינזבורג, טולה בן ארי, מיקה שדה שרות שיר פולק בסגנון אולד סקול , לא וידוי אישי, לא סיפור פרטי, אלא קריאה. הזמנה לצאת יחד ממקום של חושך, קיפאון או פחד, אל מרחב פתוח, מואר, מחבר. זה שיר שלא פונה ל“אני” אלא ל“אנחנו”.

הלשון כמעט תנ״כית – “אין חשכה על פני תהום” – היפוך מודע של הפסוק מבראשית. “באור ראשון”, “נרקום שמיים מזהב” — דימויים של בריאה, התחלה מחדש. זו עברית פשוטה, אבל עם גוון רוחני קלאסי.

החזרה התכופה על “בואו איתי” ו“בואו נא” היא לב השיר: זה לא חוסר גיוון. זה טקס. כמו שירי עם, שירי עבודה או שירי מחאה רכים – כל אחד יכול להצטרף, אין צורך לזכור מילים מורכבות, המסר נספג דרך החזרה.

הדימויים שייכים לטבע: מים מתוקים מול גלים מלוחים, גשם ששוטף, חול, שמיים, ירוק, הרים. הטבע הוא לא תפאורה — הוא פתרון. חזרה למשהו ראשוני, נקי, לא מתווך.

התקווה בשיר לא צועקת, לא פוליטית במובהק, אלא פנימית, מתמשכת, עיקשת – “האש שלנו לא תשקוט / ויש תקווה עמוק בתוך”.גם השורה: “זה החיבור שיש בינינו” נאמרת בפשטות, בלי להסביר יותר מדי, כי החיבור עצמו הוא המסר.

בהרמוניה העדינה ובבחירה הקולית אין סולנית דומיננטית, הקולות שווים, נוצרת תחושה של יחד. השיר זה ממשיך מסורת של פולק נשי – משהו בין שירה בציבור, תפילה, ולחן ערש בהפקה אקוסטית מינימליסטית מדויקת.

בואי איתי” הוא שיר פולק עברי עכשווי עם שורשים ותיקים, הזמנה קולקטיבית לריפוי ומוזיקה שמעדיפה רוך על כוח, פשטות יפה על מורכבות. האחיות לא מנסות לשכנע, רק לפתוח יד ולומר: בואו יחד.

האחיות בואו איתי

הלילה כבר הופך ליום

בואו איתי

אין חשכה על פני תהום

בואו איתי

באור ראשון נרקוד נאהב

בואו איתי

נרקום שמיים מזהב

בואו איתי

נשטוף במים מתוקים

בואו איתי

את הגלים המלוחים

בואו איתי

כל החולמות כל החולמים

בואו איתי

למה אנחנו מחכים

בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

האש שלנו לא תשקוט

בואו איתי

ויש תקווה עמוק בתוך

בואו איתי

הגשם שישטוף הכל

בואו איתי

זה החיבור שיש בינינו

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

אל הסוסים הלבנים

בואו איתי

אל ההרים הרחוקים

בואו איתי

אל השמיים הכחולים

בואו איתי

ירוק שוטף את הפנים

בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי

בואו נא בואו איתי