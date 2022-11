האימג'ן דראגונס מגיעים לפארק

סערת הרוחות האמוציונאלית של אימג'ן דראגונס (Imagine Dragons) תגיע בסוף אוגוסט 23 לפארק הירקון. היא החלה ב – Night Vision (ראיית לילה) ב-2012, אלבום בכורה של החבורה מנבאדה, ארה"ב. מעבדה אנושית: זה הכאב של כל אחד מחברי הלהקה שהתנקז אל השירים. החל מהשיר הראשון Radioactive, קיבלנו סיפור העוסק באפוקליפסה רגשית. השיר הרביעי Demons – סיפר על הדמונים והחרדות בחייהם. שירים שנולדו בחלום, לעיתים חלומות בעתה. אמת שקשה להסתירה המיוחסת למי שתאוות מניעות אותם.

I want to hide the truth

I want to shelter you

But with the beast inside

There’s nowhere we can hide

No matter what we breed

We still are made of greed

This is my kingdom come

This is my kingdom come



האלבום היה ה – Night Vision שלהם.שיר אחרי שיר בסחף דרמטי, ביטים ומנגינות שמניעים הדרמה. דן ריינולדס הסולן שר ב"רדיואקטיבי" – "I'm waking up to ash and dust/ I wipe my brow and sweat my rust". אבק דרכים ההופך שירה קולקטיבית הנשמעת כהמנון. גם It's Time, הסינגל שקידם את האלבום נשמע סוג של המנון פופ:

It's time to begin, isn't it?

I get a little bit bigger, but then I'll admit

I'm just the same as I was

Now don't you understand

That I'm never changing who I am

It's Time

אז ב-2012 אימג'ן דרגונס נחשבו הרכב הרוק האלטרנטיבי הבא. עשר שנים אחרי הם הכי מיינסטרים מגיעים להופעות עם רשימת להיטים שאינה משאירה רגע דל. בגדול, הדרגונס יוצרים מיינסטרים רוק ידידותי עכשווי מהדאנס ניו-ווייב פופ רוק של Shots ו – Friction הטעון ברוק עוצמתי דרך בלדת פסנתר תחושתית איטית כמו Dream. אוו הרוק העוצמתי של I'm So Sorry, שמצטיין בניואנס הרמוני יפה. מגמת הוידוי האישי קיימת בשיר הקליט I Bet My Life המכיל סימפול של שירת גוספל. ריינולדס שר כחוזר בתשובה: "סיפרתי מיליון שקרים, אבל עכשיו אספר אמת אחת", עוד להיט שמצטרף אל קליטים אחרים. גם המבקרים הכי חמורים לעובדה שצמחה כאן להקת ענק במהדורת קולדפליי.



I Bet My Life









Evolve ב- 2017 נשמע כפרק ההמשך לאלבום Smoke + Mirrors של 2015, אם כי פחות אישי כשמדובר בשירים שכתב הזמר-יוצר דן ריינולדס. השיר שפתח "I Don't Know Why" היה טקסט פילוסופי מעט סתמי שמגיע בהפקת דאנס רוק נוצצת עם אלמנטים EDM. ההפקה הזו היתה סממן בולט לאורך האלבום עם ניסיון להישמע מעט קולדפליי כולל בלדות הרוק.

אכן אימג'ן דרגונס הפכו מהרכב "אלטרנטיבי" ללהקה המכוונת לאמצע הדרך של רוק הרדיו הידידותי ופחות ללכת על הייחוד של שירים כמו "Radioactive".ל. Imagine Dragons יודעים למי הם עמלים. ע אם להתייחס שם האלבום – "התפתחות", הייתי מתאר אותו יותר – כפתיחות כלפי הקהל. עם שני שירים שהגיעו גבוה מאוד במצעדי המכירות של הבילבורד – Believer ו – Whatever It Takes, שעוסקים במשמעויות ההגשמה וההצלחה האישית.

Whatever It Takes

Believer

האלבום Origins מ – 2018 שחזר את ההצלחה של קודמו. הרוקרים מלאס וגאס חברו שוב למפיק יליד לונדון אלכס דה קיד ולצמד השוודי Mattman & Robin כדי לצאת מהאולפן עם ערב רב של סגנונות.

דן ריינולדס, סולן הלהקה, שר מילים שמספרות סיפורים אישיים, שככל הנראה מבוססים על חוויותיו או נושאים שהוא חש צורך להתייחס אליהם. שיר כמו "אפס" עוסק ב תחושות של חוסר כשירות, , תסמונת התחזות וחרדה: "תן לי להראות לך איך זה מרגיש לא להרגיש / כאילו אני מספיק טוב לכל דבר שהוא אמיתי", שר ריינולדס. הוא נגע בטרמינולוגיה מדעית באופן שנראה מתייחס ישירות לחינוך המורמוני שלו."Machine" ו- "Natural" הם שני הלהיטים הגדולים של האלבום, שנוגעים בנושא הזה.

Natural

המעלה המרשימה ביותר של Origins הייתה באקלקטיות של האלבום. מוסיקת אקוסטית כמו "“West Coast” בנוסחי הפולק של פעם. מצד אחר: הראפ-רוק הכבד של של "דיגיטלי" וההשפעה של הרכב כמו Chainsmokers על “Only” הרגיש כמו רוח פרצים מכיוון אחר, ו – “Stuck” ("הזמן עובר ואני עדיין תקוע איתך") – פופ מהסוג המשובח שמושר בקולות גבוהים שנוגעים בפלסט. Origins היה הוכחה נוספת ליכולות היצירה של ריינולדס וה"אימאג'ין דרגונס" ליצור פופ-רוק רענן וורסטילי כנה משובח.

חברי הלהקה' דן ריינולדס הסולן, וויין סרמון הגיטריסט, בן מקי הבסיסט ודניאל פלצמן המתופף' מעידים על עצמם שהיצירה שלהם היא יצירה ללא גבולות, ללא חוקים. "אנחנו מוצאים את זה מרגש ליצור מוזיקה שמרגישה אחרת וחדשה עבורנו".

עם יציאתו של Mercury – Act 2 השנה, בהפקת ריק רובין האגדי, הוכרז מסע ההופעות העולמי Mercury World Tour שיגיע לפארק הירקון ב-29.8.23. ביקורת מההופעה ביוטה ארה"ב: "בכל קונצרט, יש אולי קומץ רגעים שבהם הקהל מרגיש שקוע לגמרי במופע, בין אם זה מהחיבור למוזיקה עצמה או האווירה שמסביב. המופע של דרגונס היה כל כך סוחף בשילוב של הלהיטים הותיקים של הלהקה וקטעים של "Mercy – Act 1" מ-2021 ו-"Mercury – Act 2" של השנה. שירים כמו "Younger" והקלאסי "Radioactive" לוו בפירוטכניקה. תותחי קונפטי . רצועות שורש כף היד שניתנו לקהל היו מסונכרנות, ועלו עם כל שיר. ריינולדס עזב לפעמים את הבמה כדי לרדת לתוך הקהל, תוך אינטראקציה עם מעריצים וילדים קטנים. כל העשייה הבימתית הזו השתלבה כדי לתת לכל אדם באצטדיון להרגיש שהם היו חלק חשוב מהמופע, חיוניho להצלחתה. הקהל עמד על רגליו מרגע עליית הלהקה לבמה ועד שהאקורד האחרון של שיר הסיום רטט מבעד לרוח".

Enemy” | Imagine Dragons x J.I.D | Mercury World Tour"