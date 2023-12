האלבומים של 2023

בתקופות של כאוס, מוזיקה יכולה להיות מקום של בריחה או נחמה. בסוף 2023 בוחרים את האלבומים הטובים ביותר מכל ז'אנר, מפופ לפולק ועד רוק לראפ ועד R&B לקאנטרי, אלקטרוני ועד ניסיוני. אלבומים אריכי נגן ב-2023? תקראו לי מיושן, אבל אני אוהב אלבום טוב. גם בעידן סינגלים בלתי נגמרים, תמיד אבחר להאזין לתקליט מלא. מלמעלה למטה, בלי דילוגים. לא משנה הז'אנר. אני מחפש אמנים שמתעמתים עם העולם חזיתית ואומרים את האמת על מה שהם ראו והרגישו, וזו הייתה שנה בולטת למוזיקה חדשה.

ב-2023, היה לנו הכל, מיילי סיירוס קיבלה המון פרחים על "Flowers," רכבת ה-Taylor's Version המשיכה לדהור. אמנים לטיניים כמו Bad Bunny, Karol G ו-Peso Pluma השתלטו על המצעדים. boygenius הגדיר מחדש מה זה אומר להיות סופר-גרופ.

מגזין הרוק פיצ'פורק: סזה – SOS

הגרדיאן – לנקום False Lankum

מטאקריטיק – אמהרה Fountain Baby

אסקווייר Jungle, Volcano

טיים מגזין Kali Uchis, Red Moon In Venus

בי.בי.סי boygenius – the record

טיים אאוט Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ – Lana Del Rey

בילבורד – אוליביה רודריגו Guts