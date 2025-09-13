האם אירוויזיון 2026 מתרחק מישראל? 

גם הולנד הודיעה כי לא תשתתף באירווזיון 2026 אם ישראל תשתתף בו בשל "היקף הסבל ברצועת עזה". כך דיווח שדרן מקומי. הולנד מצטרפת למדינות כמו אירלנד, אסטוניה, איסלנד וספרד שהודיעו כי יחרימו את אירוויזיון 2026 שיחגוג 70 שנה בוינה שבאוסטריה, אם איגוד השידור האירופאי לא ידיח את ישראל מהתחרות. .

גל ההתנגדות להשתתפות ישראל באירוויזיון 26 בוינה הולך וגואה. אנו עדים לעצומות וקריאות מצד אמנים, חלק מהמדינות ולעיתים גם פניות רשמיות מצד שדרנים, להדיח את ישראל מהתחרות.עד כה איגוד שידור האירופאי EBU לא קיבל תלונות רשמיות שמבוססות על הפרות של הכללים מצד "כאן", שמצדיקות החרמה. השאלה היא: האם האיגוד יעמוד בפני הלחצים המופעלים עליו?

רשת השידור האירית RTÉ פרסמה הצהרה לפיה באסיפה הכללית של איגוד השידור האירופי ביולי, "מספר חברי EBU העלו חששות בנוגע להשתתפותה של ישראל באירוויזיון".

נאמר עוד: "עמדת RTÉ היא שאירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2026, אם ישראל תשתתף, וההחלטה הסופית בנוגע להשתתפות אירלנד תתקבל לאחר קבלת החלטת ה-EBU".

"RTÉ סבורה כי השתתפותה של אירלנד תהיה בלתי נתפסת בהתחשב באובדן החיים המתמשך והמחריד בעזה. RTÉ מודאגת מאוד גם מההרג הממוקד של עיתונאים בעזה, ממניעת הגישה של עיתונאים בינלאומיים לשטח וממצוקתם של בני הערובה הנותרים".RTÉ קראה כבר לקראת התחרות בשוויץ לא לאפשר לישראל ולזמרת יובל רפאל, שסיימה במקום השני, להשתתף בתחרות. אירלנד היא אחת המשתתפות הבולטות בתולדות האירוויזיון, רשמה זכיות רבות, ועמדתה משמעותית בעניין.

גם ראש ממשלת ספרד קרא גם למנוע את השתתפותה של ישראל בתחרות. זה קרה לאחר ש-70 מתמודדי אירוויזיון לשעבר חתמו על מכתב פתוח שקראו להרחיק את ישראל ואת רשת השידור הלאומית "כאן" מהתחרות ב-2025. גם זוכה האירוויזיון השנה, ג'יי ג'יי מאוסטריה, קרא מאז להדיח את ישראל מהתחרות ב-2026.

הדרישה לסלק את ישראל מהאירוויזיון הגיעה אחרי שרוסיה הודחה מהתחרות מאז 2022 עקב הסכסוך המתמשך שלה עם אוקראינה.

השאלה האם יש הצדקה להדיח את ישראל מהאירוויזיון על רקע המלחמה בעזה, כמו שרוסיה הודחה על רקע הפלישה לאוקראינה — היא שאלה מורכבת, טעונה פוליטית, משפטית ותרבותית. מוסרית ופוליטית – יש מי שרואה דמיון ברור בין רוסיה וישראל, ודורש יחס שווה.

ההחלטה באשר לרוסיה התקבלה על ידי איגוד השידור האירופי, בנימוק שהשתתפות רוסיה תביא את התחרות "למחלוקת מיותרת" ושאינה עומדת בערכי האירוויזיון – תחרות שמקדמת אחדות, שיתוף פעולה ושלום. הדחייה נעשתה לא כי השיר או האמן הפרו כללים, אלא משום שהרקע הפוליטי והצבאי הכתים את האפשרות לקיים את התחרות באווירה בלתי-פוליטית.

עקרונות ה־EBU לגבי האירוויזיון הם: אסור לשירים להשתתף עם תוכן פוליטי מובהק, המדינות עצמן לא בהכרח מודרות בגלל מדיניותן, אלא אם היא סותרת באופן בוטה את ערכי התחרות. וגם: ה־EBU הוא גוף שידורי, לא גוף משפטי או מדיני – אך הוא מושפע מהקונצנזוס האירופאי ומהלך הרוח הציבורי.

טיעונים בעד הדחת ישראל 1. סטנדרט כפול – אם הדיחו את רוסיה עקב מדיניות צבאית שגרמה לאלפי הרוגים, יש מי שטוען שגם ישראל צריכה להיות מודרת בשל פעילות צבאית שגרמה להרס והרג אזרחי רחב היקף בעזה. 2. לחץ ציבורי בינלאומי – אמנים, גופי תקשורת, וארגוני זכויות אדם טוענים שאין לקיים "פסטיבל שירה בינלאומי" בזמן שמדינה משתתפת בעודה מעורבת בלחימה והרג אזרחים.

טיעונים נגד הדחת ישראל 1. ישראל לא פתחה במלחמה אלא מגיבה לפיגוע חסר תקדים – אירועי 7 באוקטובר נתפסים על ידי מדינות רבות כטריגר לגיטימי לתגובה. 2. הבחנה בין הממשלה לבין העם והאמנים – זמרת כאו זמר ישראלי מייצגים תרבות, לא מדיניות. 3. האירוויזיון אינו פלטפורמה פוליטית או גוף ענישה בינלאומי – הדחה בשל הקשר מדיני-ביטחוני עלולה להוביל לשרשרת הדחות אחרות (מדינות במלחמות אזוריות, משברים אתניים וכו'). 4. השתתפות ישראל ב־2024 עברה פיקוח מחמיר של ה-EBU – כולל שינוי שם השיר ומילותיו להסרת כל רמז פוליטי. 5. לא הייתה הסכמה רחבה על הדחה – בניגוד לרוסיה, שאיבדה תמיכה מוחלטת, ישראל עדיין נתמכת ע"י כמה מדינות.

כאב הראש נשאר בחלקת איגוד השידור. מנהל תחרות האירוויזיון, מרטין גרין : "ה-EBU הוא איגוד של גופי שידור ציבוריים, לא ממשלות. אנו נשארים בקשר מתמיד עם כל גופי השידור המשתתפים באירוויזיון, כולל RTVE בספרד, ומתייחסים ברצינות לחששותיהם.

"כעת, לאחר סיום אירוויזיון 2025, נקיים דיון רחב עם כל גופי השידור המשתתפים, כדי להרהר ולקבל משוב על כל היבטי האירוע השנה כחלק מתהליך התכנון שלנו לאירוויזיון ה-70 בשנה הבאה."

משפטית וארגונית – לפי קריטריוני ה־EBU, לא קיימת כיום הצדקה פורמלית חד־משמעית להדחת ישראל. פוליטית ציבורית – התמיכה בישראל באירופה נחלשת, אבל אין קונצנזוס ברור כמו שהיה במקרה הרוסי.

ה-EBU ייאלץ להחלטה לא פשוטה, ועדיין – שינוי משמעותי במצב המלחמה או אירוע חריג עלול לשנות את עמדתו.

האם אירוויזיון 2026 מתרחק מישראל?