האם ליידי גאגא הופיעה עם מטאליקה?

כן, כן בהחלט! גאגא הגיעה גם למטאליקה. המפגש התרחש בביצוע משותף של Moth into Flame, הסינגל השני מאלבום האולפן העשירי שלהם, Hardwired … to Self-Destruct. השיר הושמע לראשונה במהלך הופעת הלהקה במופע The Howard Stern Show ב -26 בספטמבר 2016. הקליפ הועלה לדף היוטיוב הרשמי של הלהקה שעות לאחר מכן.

מטאליקה ביצעה את השיר עם ליידי גאגא בטקס פרסי הגראמי השנתי ה -59 ב- 12 בפברואר 2017, שהיה רצוף קשיים מכיוון שהמיקרופון של הטפילד לא פעל כמעט במשך מחצית מההופעה. ג'יימס הטפילד השליך את הגיטרה שלו בכעס כשהלהקה עזבה את הבמה. באישור הנהלת הגראמי ו- CBS, שני האמנים הורשו להעלות את הופעת החזרות של השיר, כמובן ללא הכשלים הטכניים.

הסולן ג'יימס הטפילד הצהיר כי איימי ווינהאוס שימשה השראה לשיר לאחר שצפה בסרט התיעודי "איימי" משנת 2015. "השיר נכתב בהשראת הסרט. כשצפיתי בו, הוא גרם לי להתעצב על כך שאדם מוכשר כזה נפל דווקא בשיא התהילה שלו. אבל במידה מסוימת אני רואה את המנטליות בחיי היומיום ".

Metallica & Lady Gaga – Moth Into Flame צולם בחזרות לקראת הגראמי 2017