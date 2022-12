האם מוצדקת החזרה לתקליטי ויניל?

איך אתם מאזינים למוסיקה? במערכת שמע מקצועית? בתקליטי ויניל, בדיסקים, בטלפון, בסטרימינג? ספוטיפיי? אפל מיוזיק? קובצי MP3? אחרי עשרות שנות האזנה, אני ממשיך להיות נאמן למערכת השמע הותיקה שלי מגבר אונקיו, שישה רמקולים (ג'יי בי אל (JBL), מורל (Morel), קף (KEF).קןמפקט דיסק וגם הפטיפון הישן והטוב.אני חושב על מה שמפסידים הילדים של ימינו ששומעים קבצי mp3 מקומפרסים למוות ללא איכות דרך הספיקרים העלובים של המחשב או הטלפון.

ארבעה עשורים אחרי תור הזהב שלהם, והרבה אחרי שאמצעי מדיה מאוחרים יותר כמו קלטות, דיסקים כבר הפכו לפריט לאספנים – הגיעו מכירות תקליטי הויניל לשיאים חדשים. השוק הזה צמח באופן מסעיר: זה לא רק הדפסות חדשות של תקליטים אלא גם מכירות של תקליטים יד שנייה, פטיפונים, מחטים לניגון ועוד אביזרים משלימים. בעולם הטכנו, הויניל מעולם לא ירד מהכותרות. די ג'אים משתמשים בדרך כלל רק בוינילים להופעות. הקאמבק הזה נוצק בעקבות עליית סגנון הטכנו לבימת ההופעות המרכזית.

החזרה לתקליט ויניל (זה המכונה אריך-נֶגֶן) לא ביטלה אצלי את הקומפקט דיסק הישן והטוב של פיוניר (Pioneer) מה ההבדל באיכות השמע של ויניל לעומת קבצים דיגיטליים, כאשר הם מושמעים באמצעות אותם רמקולים ורסיבר? הויניל מוגבל טכנולוגית. הוא לא מגיע לרמות האכסון של המידע הדיגיטלי. לחריטה על חומר של ויניל, שהוא סוג של פלסטיק, יש בעיות מכניות. יש לו בלאי גדול, ומחט של פטיפון לא תבין מידע של הקלטות בעוצמות גבוהות ובתדרים מסוימים.

הויניל מתבסס על הקלטה אנלוגית לעומת הדיגיטלית. שמבוצעת על פי הדגימה הספרתית של הצליל. זו נעשית באיכות מעולה, והאוזן האנושית מסוגלת בקושי להבדיל בין ההקלטה האנלוגית (למשל טייפ באיכות מעולה) וההקלטה הספרתית. מצד שני, היא תסבול מתקליט ויניל שמתנגן עם רעשי רקע בגלל חוסר החלקות או שריטות של הפלסטיק (הקול בעצמו מוקלט כחריצים בתקליט).

ועדיין הלב יוצא אל השחור, והעגול עם החור באמצע. השיבה לוויניל התעצמה מאוד בשנים האחרונות לא מתוך שיקולים מקצועיים של מאשר שיפור חווית ההאזנה, אלא יותר סוג של טרנד רטרו רוחני-חברתי. יש מי שגילו את התקליט, יש מי שרואים בתקליטים סוג של רומנטיקה, יש מי שגדלו על תקליטים ושמרים להם אמונים. יש מי שמבחינתם תקליט הוויניל מעורר מנעורים רחוקים, מימי עבר, געגועים לשפיות קיומית מול המתרחש בהווה.

אוהבי תקליטי ויניל לא יוותרו על החוויה. הם יישבעו שהסאונד של תקליט הויניל הוא הכי מהימן וחם, הפורמט הכי טהור של האזנה למוזיקה, והכי נאמן למקור.

מבחינתם לתקליט יש יותר מערך רומנטי. הוא מוצר אמנותי לכל דבר – לנראות שלו יש חשיבות עצומה לחוויה – מהעטיפה המפורטת והמרשימה, דף המילים המצורף, גם בצורת ההאזנה לשני צדדים בפטיפון. בלי אפשרות לזפזפ. אז כן, תקליט הויניל מקבל מחדש מעמד של יצירה שלמה ומושלמת. דווקא המגבלות הן שיוצרות את קסם ההתעסקות בו. יש בויניל הרבה מן הנוסטלגיה, כך שזה יותר ריטואל של אספנות. ברמה הטכנולוגית צריכים להודות כי קיימים פערים לטובת הדיגיטלי גם אם משתמשים בפטיפון הכי טוב.

*** בין תקליטי הויניל הנמכרים ביותר בישראל

קווין – הלהיטים הגדולים

ארקטיק מאנקיז – Am

פינק פלויד – Dark Side Of The Moon

ביטלס – Abbey Road

איימי ויינהאוס – Back to Black

בילי אייליש – When We All Fall Asleep – Where Do We Go

פרל ג'אם – Ten

ג'ניס ג'ופלין – Greatest Hits

טרוויס סקוט – Astra world

ג'ף באקלי – Grace

לד זפלין – 4

מייקל ג'קסון – Thriller

