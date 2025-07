במקור – השיר נכתב ע"י ראלף באס ולומן פולינג שהיו חברי 5 Royales. זו הייתה הגרסה הראשונה של השיר. הוא חזר לפסגה עם להקת השירלס ב-1961 אבל ההצלחה הגדולה ביותר נרשמה לשיר בגרסת האמהות והאבות – מקום 2 במצעד ה-100 של הבילבורד ב-1967. ביצעה אותו מישל פיליפס – זמרת ראשית, תפקיד שהיה שייך בדרך כלל למאמה קס אליוט. בהמשך – זכה השיר הזה לקאברים רבים אחרים כמו של לינדה רונדסטאט, אבל המאמס והפאפס הם עדיין האולטימטיביים.

זוהי בלדת אהבה שקטה, מלודית ומלאת רגש, השיר הוא מסר אהבה מלא תקווה למישהו אהוב שנמצא רחוק. מדובר במעין מכתב רומנטי שבו הדוברת אומרת: “While I’m away, I write home every day, and send all my loving to you.”(“כשאני רחוקה, אני כותבת הביתה כל יום ושולחת את כל אהבתי אליך”). בגרסה של ה-Mamas & the Papas, מישל פיליפס מבצעת את הסולו הקולי באופן יוצא דופן. זו הפעם היחידה שפיליפס ביצעה את הסולו בשיר של הלהקה. הביצוע שלה עדין ואינטימי, והעיבוד ההרמוני של שאר חברי הלהקה מוסיף תחושת חמימות ונוסטלגיה. "This is dedicated to the one I love" מצביע על כך שזהו שיר אישי שמוקדש רק לו, מה שמוסיף נופך אינטימי. הפקה עשירה בהרמוניות קוליות, בסגנון הייחודי של הלהקה.

האמהות והאבות מוקדש לאחת שאני אוהב The Mamas & The Papas



While I'm far away from you, my baby,

I know it's hard for you, my baby,

Because it's hard for me, my baby,

And the darkest hour is just before dawn—

Each night before you go to bed, my baby,

Whisper a little prayer for me my baby.

And tell all the stars above

This is dedicated to the one I love…

"Life" can never be exactly like we want it to be.

I could be satisfied knowing you love me.

But there's one thing I want you to do especially for me—

And it's something that everybody needs.

While I'm far away from you, my baby,

Whisper a little prayer for me, my baby,

Because it's hard for me, my baby,

And the darkest hour is just before dawn.

If there's one thing I want you to do especially for me

And it's something that everybody needs…

Each night before you go to bed, my baby,

Whisper a little prayer for me, my baby,

And tell all the stars above—

This is dedicated to the one I love.

This is dedicated (to the one I love)

This is dedicated to the one I love

This is dedicated (to the one I love)

This is dedicated…