האנימלס We Gotta Get Out Of This Place

השיר נכתב על ידי צמד כותבי השירים בארי מאן וסינתיה וייל, בעל ואשתו. מאן בדיוק חתם אז על חוזה תקליטים והקליט את השיר הזה בעצמו, אך גרסתו נגנזה כשהאנימלס הוציאו את השיר. מאן ווייל היו מאוד פרודוקטיביים באמצע שנות השישים, עברו מכתיבת שירי פופ רכים כמו "Blame It On The Bossa Nova" לשירים משמעותיים יותר בעלי מסר, שקרצו ללהקות רוק כמו The Animals.

מפיק "החיות" מיקי מוסט שמע את השיר הזה ומיהר להקליטו. מוסט חיפש חומר אמריקאי כשניסה לדחוף את הלהקה בארצות הברית. הוא פנה לכותבים ב – Brill Building (*) בניו יורק וחיפש שירים. בארי מאן וסינתיה וייל ייעדו את השיר תחילה ל"אחים הצדקנים" (Righteous Brothers), אלא שלא היה להם הטווח הקולי שנדרש לשיר.

בשיר קורא המאהב לאהובתו לצאת מהמקום הקשה בו היא גרה, ולהגיע למקום שבו נועדו לה חיים טובים יותר.

סולן החיות אריק ברדון, שדורג במקום ה -57 בסקר הזמרים הגדולים בכל הזמנים של מגזין רולינג סטון, ביצע את השיר בזעם ובאנרגיה, שיש אומרים – נתן אותותיו בלהקות פאנק מאוחרות יותר. בראיון שנערך עם אריק ברדון ב -2010 הוא אמר: "תמיד ראיתי את עצמי כפאנק. החיות היו יכולות להתפתח ככה. היו לנו אנרגיה וזעם, אבל לא מספיק היינו יחד. כשסצנת הפאנק הפכה מסחרית, הייתי כולי בעד הפוליטיקה של התנועה, אבל המוזיקה לא ממש נוצרה כפי שרציתי, ובסופו של דבר זה הפך להרס עצמי".

* בניין בריל (ב Brill Building) הוא מבנה בן 11 קומות במרכז מנהטן, ניו יורק, שנודע כמרכז הכתיבה וההפקה של סינגלים לחברות התקליטים ולאמנים מבצעים בעיקר בשנות החמישים והשישים.

אריק ברדון ביצע את השיר בהופעת אריק ברדון והחיות באמפי שוני ב – 2013

השיר הגיע למקום השני בבריטניה ולמקום ה-13 בארה"ב ב-1965 השיר דורג 233 ברשימת השירים הטובים בכל הזמנים של מגזין "רולינג סטון"

In this dirty old part of the city/ Where the sun refused to shine/ People tell me there ain't no use in tryin

Now my girl, you're so young and pretty/ And one thing I know is true/ You'll be dead before your time is due, I know

Watch my daddy in bed a-dyin'/ Watched his hair been turnin' grey/ He's been workin' and slavin' his life away, oh yes I know it

(Yeah!) he's been workin' so hard (yeah!)/ And I've been workin' too, baby (yeah!)/ Every night and day (yeah, yeah, yeah, yeah!)

We gotta get out of this place/ If it's the last thing we ever do/ We gotta get out of this place/ 'Cause girl, there's a better life for me and you

Now my girl you're so young and pretty/ And one thing I know is true, yeah/ You'll be dead before your time is due, I know it

Watch my daddy in bed a-dyin'/ Watched his hair been turnin' grey, yeah/ He's been workin' and slavin' his life away/ I know he's been workin' so hard

(Yeah!) I've been workin' too, baby (yeah!)/ Every day baby (yeah!)/ Whoa!

(Yeah, yeah, yeah, yeah!)

We gotta get out of this place/ If it's the last thing we ever do/ We gotta get out of this place

Girl, there's a better life for me and you/ Somewhere baby/ Somehow I know it, baby

We gotta get out of this place/ If it's the last thing we ever do/ We gotta get out of this place

Girl, there's a better life for me and you/ Believe me baby/ I know it baby/ You know it too

