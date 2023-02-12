הארי סטיילס הזוכה הגדול בפרסי הבריט לשנת 2023

הארי סטיילס הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי הבריט (Brit Awards) לשנת 2023, שהתקיימו בארנה 02 בלונדון ביום שבת (11 בפברואר). הוא זכה בכל ארבע הקטגוריות שבהן היה מועמד – אמן השנה, אלבום השנה, שיר השנה ומופע פופ/אר אנד בי.
ביונסה ו-Wet Leg זכו כל אחת בשני פרסים. ביונסה זכתה באמנית השנה הבינלאומית ובשיר הבינלאומי של השנה. להקת Wet Leg זכתה בלהקת השנה והאמן החדש הטוב ביותר.
"Song of the Year Harry Styles, “As It Was
Artist of the Year – Harry Styles
Group of the Year – Wet Leg
Best New Artist – Wet Leg
Alternative/Rock Act – The 1975, Dirty Hit
Dance Act – Becky Hill
Pop/R&B Act – Harry Styles
International Artist of the Year – Beyoncé
International Group of the Year – Fontaines D.C
"International Song of the Year – Beyoncé, “Break My Soul