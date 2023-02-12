הארי סטיילס הזוכה הגדול בפרסי הבריט לשנת 2023

הארי סטיילס הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי הבריט (Brit Awards) לשנת 2023, שהתקיימו בארנה 02 בלונדון ביום שבת (11 בפברואר). הוא זכה בכל ארבע הקטגוריות שבהן היה מועמד – אמן השנה, אלבום השנה, שיר השנה ומופע פופ/אר אנד בי.

ביונסה ו-Wet Leg זכו כל אחת בשני פרסים. ביונסה זכתה באמנית השנה הבינלאומית ובשיר הבינלאומי של השנה. להקת Wet Leg זכתה בלהקת השנה והאמן החדש הטוב ביותר.

Harry Styles wins Mastercard Album of the Year | The BRIT Awards 2023

"Song of the Year Harry Styles, “As It Was

Artist of the Year – Harry Styles

Group of the Year – Wet Leg

Best New Artist – Wet Leg

Alternative/Rock Act – The 1975, Dirty Hit

Dance Act – Becky Hill





Pop/R&B Act – Harry Styles

International Artist of the Year – Beyoncé

International Group of the Year – Fontaines D.C

"International Song of the Year – Beyoncé, “Break My Soul



